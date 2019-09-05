«Сделают все, что им скажут»: почему США ставят на Польшу

5 сентября 1939 года президент США Франклин Рузвельт подписал прокламацию о военном нейтралитете США. Это произошло через два дня после того, как американский посол во Франции Уильям Буллит сообщил в Вашингтон о нападении нацистской Германии на Польшу.

Реклама

Американские власти знали о масштабах трагедии: о ней на первой странице сообщало ведущее издание The New York Times: «Немецкая армия атакует Польшу: города разбомблены, порты блокированы, город Данциг стал частью Рейха».

После нападения на Польшу войну Германии объявили Франция и Великобритания — главный союзник США, однако Америка от вступления в военные действия воздержалась.

Рузвельт был прагматиком и понимал что война не популярна у американцев. При этом к новостям с тревогой прислушивались польские американцы, которых еще в то время было немало в Америке. Многие из них считали, что Америка обязана помочь их родине, вспоминая, как в борьбе за независимость США в свое время сражался польский военачальник — бригадный генерал Тадеуш Костюшко.

Кажется, что трагическая история Польши Времен второй мировой войны знакома президенту США Дональду Трампу довольно смутно. Накануне аудитория социальных сетей даже высмеяла его за неудачное «поздравление» Польши с 80-й годовщиной начала Второй мировой.

Во время интервью репортер спросил, не хочет ли Трамп что-либо сказать Польше, куда не смог отправиться на мероприятия из-за урагана в США. Американский лидер сказал, что в Варшаву отправился вице-президент США Майк Пенс.

«Он вот-вот приземлится… Я просто хочу поздравить Польшу», — сказал Трамп.

«Кажется, он не в курсе, что произошло в 1939 году», — иронично отметил по этому поводу один из посетителей соцсетей.

Однако неудачная «оговорка по Трампу» не должна вводить никого в заблуждение. Как и то, что вместо Трампа на мемориальные мероприятия по случаю 80-летия начала войны в Польше Трамп послал вместо себя Пенса.

В контексте этой ситуации журналист Цезары Кованда в своей статье для Polityka назвал Польшу рабом США.

На это в своем твиттере отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.

«Польское издание вынесло диагноз отношению Польши к США, а США — к Польше. В этих отношениях нет ни намека на самостоятельность Варшавы. Трамп может спокойно играть в гольф и туда не торопиться — поляки и так сделают все, что им скажут», — написал Пушков.

Укрепление оборонных связей Польши, где правит близкое Трампу консервативное правительство, говорит о том, что эта страна становится для США главным военным и политическим союзником в Европе. Во время визита Пенс назвал польско-американские отношения «самыми крепкими в истории».

В случае, если бы в Польшу на мероприятия приехал Трамп, он мог бы «публично назначить Польшу лидером региона, а Анджей Дуда стал бы олицетворением этого успеха», — говорит польский эксперт Якоб Корейба.

Несмотря на то, что Варшаве не удалось договориться о строительстве в Польше базы «Форт Трамп» на постоянной основе, военный контингент США в этой стране будет увеличен с 4,5 до 5,5 тысяч человек. Увеличение произойдет за счет сокращения американских военных в Германии.

Кроме того, на территории Польши будет размещена эскадрилья американских беспилотников MQ-9. Их официальное назначение — сугубо разведывательное, но и спектр возможного военного применения самолетов крайне широк. Беспилотники MQ-9 использовались США для воздушных атак в Афганистане и Йемене. Трамп заявил, что Польша согласилась купить у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35.

Военное сотрудничество с США необходимо Польше, объясняет «Газете.Ru» источник в польских дипломатических кругах. «Одна из главных задач — это защита границ на восточном фронте, а все знают, что главная сила НАТО это США», — считает он. Сотрудничество с США, как отмечают эксперты, действительно серьезно укрепляет боевой потенциал Польши, которая обладает одной из сильнейших армий в Европе.

Выучку и дисциплину польских военных выделяли и советские специалисты когда Польша была членом Варшавского договора.

«В результате непрерывного совершенствования системы мобилизационного и оперативного развертывания войск, в настоящее время они способны переходить на военное положение в любых условиях обстановки», — писали о польской армии советские военные стратеги.

Политолог Андрей Окара называет отношения США и Польши «давней дружбой» и отмечает, что сегодня Вашингтон заменил Варшаве его некогда главного союзника — Великобританию. Обращение к Англии, а затем и к США, было важным, так как своих соседей — Германию и Россию в Варшаве традиционно рассматривали через призму враждебности.

«Если что-то не нравится немцам и русским, то это точно сделано правильно», — характеризует настроения польской элиты Корейба.

Говорит о Венгрии, подразумевает Польшу

Укрепление связей Вашингтона и Варшавы также можно рассматривать и в контексте отношений Польши с ЕС. В последние годы они стали достаточно враждебными. Руководство страны критикуют за инициированные изменения. Они, по мнению Еврокомиссии, ставят судебную власть в прямую зависимость от исполнительной. В частности, судьи, достигшие предельного возраста нахождения на службе, могут попросить президента о продлении полномочий. Вашингтон подобные вещи не волнуют: в отличие от администрации Барака Обамы администрация Трампа не критикует Варшаву.

Польская сторона отвечает тем же.

«Соединенные Штаты и их президент воспринимаются более позитивно в Польше, чем где-либо еще в Европе, где доверие к американскому руководству при господине Трампе упало, и в целом к ​​нему относятся негативно. Поэтому в то время, когда лидеры многих стран союзников стараются не слишком сближаться с Трампом, правящая партия Польши «Право и справедливость» заключает его в объятия», — констатирует в своем недавнем материале The New York Times.

Политическое сотрудничество между Вашингтоном и Варшавой будет укрепляться после Brexit, считает украинский политолог Олег Соскин, по словам которого «США сделали колоссальную ставку на Польшу против ЕС».

Эксперт предрекает, что Польша вместе с Великобританией может стать основой для формирования альтернативного европейского центра в пику Франции и Германии, в случае победы Трампа на выборах 2020 года.

Соскин также предлагает обратить внимание на недавние слова президента Франции Эмманюэля Макрона. Речь о недавней речи президента, где он заявил что «проект европейской цивилизации не может продвигать вперед ни католическая Венгрия, ни православная Россия». Соскин уверен, что Макрон мог бы назвать вместо Венгрии Польшу — один из главных центров европейского католицизма, но не стал этого делать, так как не хотел осложнять французско-польских отношений.

Однако пока не ясно, сохраниться заданный Трампом тренд в американо-польских отношениях, в случае, если на президентских выборах в самой Польше победу одержат центристские силы, которые ориентированы на Европейский союз. Пока у правящей партии «Право и справедливость» хорошие шансы победить на выборах, но все может измениться.

Экономика Польши растет быстрыми темпами. По данным недавнего доклада McKinsey, после того, как Польша стала членом ЕС, ее экономика росла на 4% в год — это в три раза больше, чем средние темпы роста по Европейскому союзу.

Однако картина не столь однозначна.

«Это колосс на глиняных ногах», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» один из польских экономистов, который отмечает фактор устаревания производственной базы как одну из главных проблем.