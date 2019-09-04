Двоевластие в Киеве: Зеленский увольняет Кличко

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом в своем фейсбуке сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Реклама

«Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление — все», — написал Гончаренко.

Теперь документ об увольнении должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Однако сомнений, что глава государства завершит процедуру отставки Кличко, не остается.

Решение кабмина было принято в ходе заседания в среду. Это, к слову, уже не первая попытка президента отстранить Виталия Кличко от управления КГГА. Владимир Зеленский обращался к предыдущему составу кабинета министров с просьбой уволить мэра еще 24 июля, однако вопрос отставки так и не был рассмотрен.

Сам киевский мэр уже обвинил президента в намерении установить единоличное правление Киевом.

«Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути — прямое президентское правление. Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой», — написал Кличко в своем твиттере.

По сути, во главе Киева, действительно, теперь будут стоять два человека. Дело в том, что пост мэра не всегда означал автоматическое руководство Киевской городской администрацией. Как правило, предшественников Кличко после их победы на выборах назначали своим указом на должность главы КГГА президенты Украины.

Однако Виктор Янукович разделил правление столицей, назначив на пост руководителя городской администрации не мэра столицы, а другого человека.

Таким образом, Янукович фактически обесценил результаты выборов мэра, которому оставались преимущественно церемониальные функции, к примеру, право председательствовать на сессиях Киевсовета. Этими скромными полномочиями теперь предстоит довольствоваться Виталию Кличко.

Через четыре года, на внеочередных выборах мэра, Виталий Кличко одержал победу, а спустя некоторое время находящийся у власти Петр Порошенко назначил его на должность председателя администрации, тем самым сосредоточив все полномочия в руках своего сторонника.

В 2015 году Кличко снова одержал победу на выборах мэра столицы, однако Петр Порошенко не переиздал указ о повторном назначении Кличко на должность главы Киевской горадминистрации. Таким образом, Владимир Зеленский имеет все основания снять Кличко с поста и поставить другого человека.

Главу КГГА, которому и достанутся основные полномочия, назначает президент по предложению правительства. Поэтому Виталий Кличко говорит о «президентском правлении» в Киеве.

Теперь председателем городской администрации может стать гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко. Сведения, что именно он возглавит КГГА, украинские журналисты обсуждают еще с весны. Сам Ткаченко не комментировал распространившиеся слухи.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга 4 сентября заявил, что правление столицей необходимо разделить между Кличко и «сильным порядочным менеджером».

«В конечном итоге решение будет принимать президент. Но, по моему мнению, коррупция в Киеве сохранилась, группы влияния сильно отражаются на деятельности администрации. Если бы Кличко усилить… Мне кажется, усиление Кличко сильным порядочным менеджером было бы правильным. У меня таких кандидатур нет. Будем искать решение вместе с президентом», — сказал он.

Гончарук также подчеркнул, что формально у Виталия Кличко нет должности.

Сам же Кличко ранее заявил, что готов инициировать досрочные выборы, которые продемонстрируют президенту предпочтения граждан.

«Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетный и ответственный перед обществом, — это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы», — сказал Кличко 5 июля.

4 сентября мэр Киева заявил, что будет баллотироваться на второй срок на выборах в 2020 году: «Многие изменения, которые мы начали, мы должны реализовать».