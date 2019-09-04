«Готовы принять всех туристов»: мэр Тбилиси раскритиковал русофобов

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал разговоры, что Грузии не нужны туристы из России, неприемлемыми. Он отметил, что страна готова принимать туристов из всех стран, обеспечивая им максимально безопасное пребывание, передает ТАСС.

«Отношение вроде того, что нам не нужны российские туристы, является категорически неприемлемым. К счастью, эту мысль озвучивают только в узких политических кругах.

Мы готовы принять туристов из всех стран так, чтобы их безопасность в стране или в городе максимально была обеспечена. В первую очередь, это является важным для развития экономики нашего города и страны», — обратил внимание Каладзе на брифинге до заседания правительства города. Однако политик не стал уточнять, кто именно выступает против пребывания российских туристов в Грузии.

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Он отметил, что страна славится своими традициями, культурой и гостеприимством. «Мы должны сделать все, чтобы мир узнал о нашей стране, чтобы узнал о нашем городе, которым мы очень гордимся», — подчеркнул глава столицы Грузии.

Подавший в понедельник, 2 сентября, в отставку премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил 12 августа, что грузинская экономика, в частности, туристический сектор, потеряла порядка $60 млн из-за отсутствия российских туристов этим летом. Эти потери произошли на фоне развернувшихся летом 2019 года в грузинской столице акций протеста. После того, как в Тбилиси начались массовые беспорядки, президент России Владимир Путин принял решение приостановить прямое авиасообщение между нашими странами. По статистическим данным грузинской стороны, в прошлом году каждый пятый турист в стране (21%) был из России.

Если директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал оценку бывшего грузинского премьера «более чем точной», то бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что власти более чем в 10 раз занижают данные о финансовых потерях.

»$60 млн, с моей точки зрения, — это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в 10 раз больше, примерно в $700 млн», — сказала Бурджанадзе. Она считает, что это также наглядно показывало сильное падение курса лари, когда он дошел практически до отметки 1:3 к доллару.

В то же время из-за резкого снижения туристического потока из России владельцы крупных гостиниц и отелей семейного типа провели 16 августа митинг. Жители курортного города Кобулети требовали, чтобы власти оказали им поддержку, передает РИА «Новости».

«Ситуация всем известна, туристический бизнес — на грани провала. Дело в том, что мы ежегодно берем кредиты, чтобы привести в порядок наши дома [которые сдаем в аренду] и гостиницы. Мы требуем, чтобы власти помогли нам урегулировать ситуацию с банками, либо оказали нам финансовую помощь», — сказала агентству владелец одного из отелей курорта Манана Менабде.

Женщина отметила, что порядка 70% туристов, которые останавливаются в Кобулети, приезжают из России. Остальные являются гражданами Грузии или Армении. «Сегодняшний митинг был предупреждением. В будущем, если помощи от властей не будет, наши акции приобретут более масштабный характер», — обратила внимание Менабде.

По сообщениям местных СМИ, митингующие перекрыли движение на главной городской трассе, однако впоследствии движение было восстановлено.

Указ российского лидера, ограничивающий авиасообщение между Грузией и Россией, вступил в силу 8 июля 2019 года. В частности, российским компаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) в Грузию. Также были приостановлены и полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Эти ограничительные меры были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек вышли на антироссийский митинг, который состоялся у здания грузинского парламента. Протестующие пытались взять парламент штурмом, однако им это не удалось. Митингующие требовали отставки на тот момент спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Во время разгона демонстрантов полиции пришлось применять слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Столкновения начались после того, как российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время проведения сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси занял место спикера парламента — по приглашению принимающей стороны. Это возмутило грузинскую оппозицию. Кроме того, незадолго до приезда российской делегации МАП в Грузии начала распространяться информация, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Однако сам российский политик заявил, что это не соответствует действительности.