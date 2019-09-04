«Вдохновляет»: экс-глава МИД Австрии о разговорах с Путиным

Беседы с президентом России Владимиром Путиным «вдохновили» экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это очень вдохновляет, когда удается с кем-нибудь обсудить геополитику и истинное ее значение», — заявила Кнайсль.

По ее словам, она бы хотела увидеться с Путиным снова — но все упирается в рабочий график российского лидера. Экс-глава австрийского МИДа отметила, что Путин «всегда весьма великодушно» находил время для встреч и обсуждений.

Реклама

Кнайсль подчеркнула, что очень хочет увидеть провинциальную Россию, «описанную русскими писателями». Она добавила, что планов путешествия по России у нее пока что нет.

«Я много читала русской литературы, и во многом по этой причине я бы хотела увидеть то, что было описано русскими писателями», — рассказала австрийская экс-министр.

Кнайсль неоднократно демонстрировала хорошее отношение к российскому президенту. С Путиным она познакомилась еще в 2001 году, когда работала журналисткой. Их первая встреча состоялась в Любляне, столице Словении, — там президент РФ проводил переговоры со своим американским коллегой Джорджем Бушем-младшим.

В августе 2017 года Кнайсль стала министром иностранных дел Австрии — по квоте Австрийской партии свободы. Член правительства канцлера Себастьяна Курца, Кнайсль известна своей евроскептической и антииммигрантской позицией.

Спустя год она пригласила Путина на свою свадьбу, на которой он даже станцевал с дипломатом.

По ее словам, она пригласила российского президента в ходе его визита в Вену в июне 2018 года.

В тот день Кнайсль получила распечатанные приглашения на свадьбу и взяла их с собой на встречу, чтобы раздать коллегам. После раздачи у нее осталось одно лишнее приглашение, и после совета с женихом — бизнесменом Вольфгангом Майлингером — она решила позвать Путина.

Двусторонние политические контакты между Веной и Москвой остаются весьма интенсивными даже в условиях конфронтации между РФ и Западом. В 2018 году году президент России Владимир Путин и тогдашний канцлер Австрии Себастиан Курц встречались трижды, передает НСН.

Карин Кнайсль ранее заявила, что Евросоюзу необходимо приступить к серьезному диалогу с Россией и США по вопросу сирийского урегулирования.

В начале октября 2018 года Курц заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, ЕС нужно не допустить дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Он также добавил, что в настоящее время между Россией и ЕС «огромная напряженность» в отношениях. Курц подчеркнул, что некоторые из лидеров стран Евросоюза больше не поддерживают диалога с Москвой.

«Австрия и Евросоюз хотят более тесного сотрудничества с Россией. Наша страна намерена и в дальнейшем обеспечить мирное сосуществование на континенте», — добавил тогда экс-канцлер.

Австрия — одна из стран Европы, которая выстраивает диалог с Россией на сравнительно конструктивной базе. В начале июня Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, что Австрия является надежным партнером России.

«Даже в последние годы, несмотря на все сложности, не был оборван диалог — ни политический, ни в области безопасности, ни в области экономики», — отметил Путин. Он также напомнил, что Австрия — традиционный и надежный партнер России в Европе. По его словам, у Москвы и Вены много «общих и совпадающих интересов».

Тогда же Путин провел переговоры с президентом республики Александром Ван дер Белленом, в ходе которых было заявлено, что Австрия будет поднимать вопрос о снятии антироссийских санкций во время своего председательства в Европейском союзе. По итогам встреч был подписан ряд двусторонних договоров, в том числе и энергетического характера. Поставки российского газа в Австрию продлены до 2040 года.

В мае Ван дер Беллен констатировал отсутствие кризиса доверия между Европой и Россией, передает ФАН. В связи с этим австрийских парламентариев призвали «не демонизировать» российского президента Владимира Путина.