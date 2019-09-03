Митинг как вмешательство: Госдума вызвала экс-посла США

Россия назвала иностранным вмешательством сообщение на сайте посольства США в Москве с рекомендациями избегать маршрута несогласованного митинга оппозиции 3 августа, в комментарии диппредставительства была опубликована также карта шествия. Госдума вызвала к себе для объяснений тогдашнего американского посла в России Джона Хантсмана.

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По словам председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Василия Пискарева, американский дипломат уже выражал готовность дать свои пояснения по поводу публикации маршрута оппозиции.

«Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения. Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с датой заседания комиссии, на которое будет приглашен господин Хантсман, чтобы мы могли задать интересующие нас вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела РФ», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Хантсман уже комментировал произошедшее, но – как заключили в Госдуме – «прозвучало неубедительно». В итоге российские депутаты обратились в Управление международного сотрудничества Госдумы с просьбой согласовать с посольством США дату участия Хантсмана в заседании комиссии по вмешательству.

В искомом сообщении посольства было отмечено, что «сторонники незарегистрированных кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму планируют собраться и пройти вдоль Бульварного кольца». Американские дипломаты также указали, что акция протеста не была санкционирована властями. Учитывая возможный масштаб митинга и присутствие большого числа полицейских,

гражданам США посоветовали избегать маршрута шествия.

Ранее Министерство иностранных дел России уже делало представление посольству Соединенных Штатов из-за поста в твиттере про митинг оппозиции. Как уточнили на Смоленской площади, в МИД был вызван советник-посланник диппредставительства Тим Ричардсон. В МИД заявили дипломату, что Москва расценивает это в качестве агитации участвовать в несогласованной акции и призыва к действию, передает НСН.

Совет Госдумы на внеочередном заседании 19 августа также обсуждал пост посольства США в твиттере. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что все политические фракции настаивают на необходимости расследования подобных фактов, в частности, отмеченных в ходе несогласованных акциях в Москве.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что позиции ряда западных стран касательно несогласованных акций протеста в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России.

«Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии Запада», — заявил китайский дипломат.

По его словам,

действия российский властей по нормализации ситуации в Москве полностью законны.

Шуан также добавил, что Китай поддерживает официальную позицию России.

«Беспокойство в этой ситуации вызывают некоторые западные государства, выпрыгивающие откуда ни возьмись и предпринимающие неблаговидные действия», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

С конца июля по начало августа в Москве прошли три несогласованные демонстрации. Причиной для акций стал недопуск некоторых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Именно незарегистрированные кандидаты выступили организаторами протестов.

При этом перед началом демонстраций власти предупредили всех возможных участников о незаконности подобных шествий. По итогам трех акций протеста были задержаны более 1700 человек. Следственный комитет России также возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, фигурантами данных дел являются около 14 человек.

В то же время в России уже отмечали возможное вмешательство других стран в столичные демонстрации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, американские дипломаты имели отношение к несанкционированным акциям в Москве.

«Из интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — заявила Захарова.

При этом Хантсман отрицает обвинения во вмешательстве. По его словам, карта была опубликована «для безопасности американских граждан».

«Не было никакого вмешательства во внутренние дела России. Абсолютно никакого. Мы опубликовали оповещение об угрозе безопасности, что мы иногда делаем, когда знаем, что будут проходить протесты или что на улицу выйдет большая группа людей», — заявил дипломат.