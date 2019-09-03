«США — арктический маргинал»: зачем Пенс прилетел в Исландию

Визит вице-президента США Майка Пенса в Исландию связан с обсуждением проблем безопасности в Арктике и усилившимся в этом регионе влиянием России, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

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Небольшая страна с населением всего чуть более 350 тыс. человек, Исландия имеет удачное стратегическое расположение. Именно это сыграло роль в том, что в столице этого государства — Рейкьявике — в 1986 году был проведен первый саммит между советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

В официальном заявлении Белого дома, предваряющем визит Пенса, было заявлено, что поездка должна подчеркнуть «стратегическое значение» Исландии и меры НАТО «по противодействию российской агрессии в регионе».

Россия в последние годы, действительно, усилила свое политическое и военное присутствие в Арктике. Интерес к региону Москва обозначила еще в 2014 году, тогда же президент России Владимир Путин, обращаясь к военным, заявил, что страна «должна располагать здесь всеми рычагами для защиты своей безопасности и национальных интересов».

В настоящее время в регионе имеются российские военные базы «Темп» (остров Котельный, архипелаг Новосибирские острова) и «Нагурское» (остров Земля Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа). Продолжается строительство арктического аэродрома на Земле Франца-Иосифа.

В Исландии, куда прибыл вице-президент США, расположена американская военная база «Кефлавик». В годы «холодной войны» там находились более 10 тыс. солдат и офицеров США. «Ясно, что этот контингент может быть легко увеличен», — отмечал в недавней публикации в «Газете.Ru» президент Нью-Йоркского консалтингового бюро, кандидат политических наук Николай Пахомов.

Как стало известно из публикаций американских СМИ, ВВС США собираются инвестировать $56 млн в создание новой инфраструктуры на исландской базе. Это даст возможность увеличить расположенный здесь самолетный парк. В ходе визита Пенс планирует посетить американских военных.

В мае глава Северного командования ВС США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что обеспечение «порядка на основе норм международного права» находится на переднем крае американской политики.

«Теперь Арктика для нас — первая линия обороны», — сказал О'Шонесси.

Кроме активных действий России в Арктике США беспокоит и усилившееся сотрудничество Исландии с Китаем: в 2013 году обе страны заключили соглашение о свободной торговле.

В Рейкьявике не скрывали, что надеялись привлечь китайские инвестиции, которые были необходимы, чтобы поправить положение после разорительного экономического кризиса , случившегося в 2008 году. Китай же интересуют био- и энергетические ресурсы, которыми располагает Исландия.

«Пекин давно уже лезет в Арктику через малые страны/подчиненные территории. Исландия здесь вообще фактически пионер сотрудничества с Китаем. Кроме договора о свободной торговле, это новая обсерватория, а также роль Исландии как транспортного хаба и центра китайского туризма», — говорит «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Павел Гудев.

При этом сами США, по словам Гудева, представляют собой фактически «арктического маргинала» —

арктическая инфраструктура этой страны не развита, нет и ледокольного флота, и поэтому Вашингтону необходимо «усиливать свои позиции» в регионе.

Стоит отметить, что в настоящее время Исландия председательствует в Арктическом совете — международной организации, куда входят США, Россия, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Арктический регион, как предупреждают специалисты, становится полем экономической и геополитической битвы крупных держав. Бороться есть за что. В Арктическом регионе может находиться до четверти потенциальных мировых ресурсов нефти и газа. На текущий момент здесь выявлено более 20 крупных нефтегазовых месторождений. Для 10 из них перспективность разработки уже доказана. Согласно подсчетам Минприроды РФ, на площади 6,2 млн кв. км сосредоточены запасы 15,5 млрд т нефти и 84,5 трлн куб. м газа.

Интерес США к Исландии повышается на фоне ситуации с расположенной неподалеку от нее Гренландии, интерес к покупке которой недавно проявил интерес президент США Дональд Трамп. После отказа Дании, в состав которой на правах административной единицы входит Гренландия, глава Белого дома даже объявил об отмене визита в Копенгаген.

Стоит отметить, что перед визитом американского вице-президента в Исландию в англоязычной прессе появилась информация, что исландский премьер Катрин Якобсдоттир может проявить демонстративную солидарность с соседями и не принять вице-президента США. В этот день она собиралась находиться в Швеции на мероприятии.

Однако сама премьер опровергла эти слухи и сказала, что будет встречаться с Пенсом в среду, 4 сентября, вечером. При этом в беседе с исландским телевидением она дала понять, что у Рейкьявика и Вашингтона разные взгляды на региональную проблематику, и ее беспокоит «возрастание мобилизации» в регионе.