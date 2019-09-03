Дело МН17: Нидерланды просят Украину не отдавать свидетеля России

Нидерландская прокуратура обратилась к Киеву с просьбой не выдавать российским властям ополченца Владимира Цемаха, которого ранее Служба безопасности Украины задержала как «ценного свидетеля» по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском Boeing, сообщает нидерландская газета NRC Handelsblad.

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Как отметил генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке, возглавляющий расследование по делу о крушении МН17, «первостепенное значение» имеет тот факт, что Цемах остается доступным для допроса. По данным нидерландской прессы, Вестербеке в своем письме генпрокуратуре Украины заявил о необходимости сохранить Цемаха для дальнейшего расследования катастрофы, то есть фактически «прокурор просит не отдавать Цемаха России».

Handelsblad отмечает, что

прокуратура Нидерландов рассматривает экс-начальника ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в качестве подозреваемого. Причиной пересмотра его статуса стала «недавно появившаяся информация», которая не разглашается.

Цемаха задержали в его доме в конце июня по обвинению в терроризме. Мужчину, по сообщениям в соцсетях, оглушили и под видом парализованного, на инвалидном кресле вывезли на территорию, подконтрольную Киеву. Затем его арестовали и 22 августа, как сообщила его дочь Мария, продлили арест на 60 дней. При этом она отмечала, что Киев неофициально отказался выдавать ее отца Российской Федерации.

«Неофициальная информация от украинской стороны, что они его на обмен не хотят и не дадут. Я в этом была уверена еще раньше… Они заинтересованы в раскрутке темы крушения Boeing», — рассказала девушка РИА «Новости».

Дочь арестованного офицера Славянской бригады ДНР считает, что его похищение связано непосредственно с этим делом, так как в 2014 году Цемах числился начальником ПВО в городе Снежное Донецкой области, вблизи которого и был сбит пассажирский лайнер. В СМИ его неоднократно называли «ценным свидетелем» по этому делу.

При этом Мария Цемах считает, что он не может дать никакой информации украинским спецслужбам, так как не имеет никакого отношения к этой катастрофе. «Он не был на позициях, какие комментарии он может дать? Конкретно отцу им вменить нечего, но они продолжают его удерживать, и теперь они повесили на него ярлык ценного свидетеля, чтобы в глазах мировой общественности оправдывать его удержание в СИЗО. Опять же, отводя взгляд от того, как его задержали», — добавила Цемах в разговоре с агентством.

Между тем, глава ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что Киев похитил Цемаха, чтобы сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing.

Трагедия, в которой погибли все находящиеся на борту воздушного судна 298 человек, произошла в июле 2014 года. Тогда пассажирский самолет, направлявшийся по рейсу МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, пролетал в небе над Донбассом и потерпел крушение. Расследованием занялась Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли несколько государств, включая Малайзию, Нидерланды и Украину.

Следствие считает, что в произошедшем виновата Россия, так как Boeing по утверждениям следственной группы, был сбит из ЗРК «Бук». Следствие уверено, что оружие принадлежало 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска, однако конкретных доказательств вины России нет. Киевские власти, в свою очередь, обвиняют ополченцев. Однако те утверждают, что у них нет техники, которая могла бы сбить самолет на такой высоте.

В то же время, Минобороны России отрицает причастность Москвы к крушению пассажирского лайнера. Российские дипломаты неоднократно обращали внимание на голословность обвинений и предвзятость расследования.

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что Россию не допускают к выяснению обстоятельств трагедии. Москва может признать результаты расследования только в том случае, если примет в нем непосредственное участие.