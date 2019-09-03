Разозлить оппозицию: кто станет новым премьером Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выдвинула министра внутренних дел страны Георгия Гахарию на пост премьер-министра. Об этом заявил председатель политсилы Бидзина Иванишвили.

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«На политсовете я представил кандидатуру Георгия Гахарии и получил полную поддержку», — сказал Иванишвили.

В свою очередь, Гахария пообещал представить парламенту обновленный состав кабмина с новым главой МВД Вахтангом Гомелаури и министром обороны Ираклием Гарибашвили. Он также добавил, что действующий глава минобороны Грузии Леван Изория будет назначен на пост секретаря Совета безопасности.

Парламент Грузии намерен утвердить обновленный состав правительства во главе с Гахарией до конца этой недели с учетом выходных дней. По словам главы комитета по процедурным вопросам законодательного органа Георгия Кахиани, этот процесс более растянут во времени, нежели ранее.

«Для выражения доверия правительству понадобится целая неделя, как минимум пять дней», — добавил Кахиани.

Он также добавил, что комитетские слушания будут завершены 5 сентября, а затем с программой нового правительства познакомятся парламентские фракции. Кахиани подчеркнул, что после этого назначение Гахарии будет вынесено на голосование — для утверждения его должны поддержать как минимум 150 депутатов.

Вопрос о назначении нового премьера Грузии встал после того, как Мамука Бахтадзе накануне заявил о своей отставке. По его словам, он решил уйти, поскольку завершил свою миссию.

«Для меня было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны», — добавил Бахтадзе.

Говоря о целях своего премьерства, он отметил, что основной задачей было создание и внедрение стратегических рамок развития Грузии, которые должны обеспечить достижение государственных целей в будущем.

«Те задачи и цели, которые были основанием моего выдвижения на этот пост, достигнуты, вектор стратегического развития создан и, соответственно, достигнуты задачи и цели, которые мной двигали и для достижения которых мне команда выразила доверие», — подчеркнул Бахтадзе.

Уход премьера с поста не стал неожиданностью для властей Грузии. Сам Бахтадзе говорил, что впервые высказался за свою отставку еще в начале весны. По словам политика, он обсуждал данный вопрос с Иванишвили.

При этом грузинские СМИ еще до официальной отставки Бахтадзе назвали вероятных кандидатов на пост премьер-министра Грузии. Среди них были Гахария и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили. Однако главу МВД Грузии изначально называли главным претендентом.

Представители политической элиты страны также были уверены в том, что «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» остановит свой выбор на кандидатуре Гахарии. К примеру, один из лидеров партии «Новый политический центр – Гирчи» Зураб Джапаридзе заявил, что Иванишвили нужен лидер, который поведет партию на парламентские выборы в будущем году.

«Он должен был вывести на арену, на передний план такого человека, у которого будут такие качества, чтобы не выглядеть смешно. Это может быть Гахария», — говорил Джапаридзе.

Он также отмечал, что Иванишвили может сам стать сильным премьер-министром, который так необходим «Грузинской мечте».

Власть, оторванная от реальности

Однако с действиями правящей партии и правительства Грузии согласны далеко не все. По мнению лидера «Европейской Грузии — движения за свободу» Давида Бакрадзе, грузинские власти полностью оторваны от реальности и не понимают, что нужно стране.

«Выход один — не производить внутренние перестановки в команде «Грузинской мечты», а мирно отпустить их всех домой», — считает Бакрадзе.

По его словам, действующее правительство Грузии запомнилось лишь обесцениванием нацвалюты — лари, увеличением правительственных расходов и ухудшением положения населения страны.

К слову, назначение Гахарии премьер-министром Грузии действительно можно охарактеризовать как «оторванность властей от народа». Дело в том, что в течении последних трех месяцев в стране проходят протестные акции. Одним из главных требований демонстрантов является отставка Гахарии с поста министра внутренних дел Грузии. Люди выступают против главы МВД из-за разгона массовых демонстраций в ночь на 20 июня.

Акции протеста в Тбилиси начались после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова в заседании Международной ассамблеи православия. Тогда российский депутат по приглашению грузинской стороны занял место спикера парламента, что негативно восприняла оппозиция. В первую ночь протестов сотрудники полиции применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы в отношении демонстрантов. В результате беспорядков пострадали около 250 человек, а также были задержаны более 200 протестующих.

Участники акций протеста утверждают, что Гахария должен взять на себя ответственность за последствия разгона акции протеста, который проходил у здания парламента. Это связано с тем, что именно Гахария якобы одобрил решение о применении специальных мер против демонстрантов. Однако сам глава МВД не раз призывал протестующих к спокойствию во время акции.

Кроме того, заявление Иванишвили о выдвижении Гахарии в качестве кандидата в премьеры стало причиной сразу для двух новых акций протеста. При этом одна из них проходит прямо в зале заседаний парламента Грузии — организаторами демонстрации выступили депутаты от партии «Европейская Грузия — движение за свободу».

Вторая акция состоялась у здания парламента, протестующие заблокировали все входы и потребовали отставки главы МВД. Депутатам, входящим в парламент, они устроили «коридоры позора» и провожали свистом и возгласами «раб». Протесты прошли под контролем полицейских, но в этот раз сотрудники правоохранительных органов не стали разгонять толпу.

В то же время эксперты считают, что назначение Гахарии премьером может поспособствовать налаживанию отношений Грузии и России. По словам политолога Тамар Кикнадзе, глава МВД подходит на данный пост.

«У него есть рейтинг среди населения. Нам надо как-то найти общий язык с Москвой, и, мне кажется, эта фигура будет этому способствовать», — сказала Кикнадзе в интервью Sputnik.

При этом кризис в отношениях Москвы и Тбилиси начался именно из-за акций протестов, связанных с визитом Гаврилова. Прямым следствием антироссийских демонстраций стал запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный президентом России Владимиром Путиным вскоре после начала беспорядков. Самолеты из РФ прекратили полеты в Грузию с 8 июля. Грузинские власти оценили потери от сокращения туристического потока россиян в сотни миллионов долларов.