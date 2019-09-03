«Неприемлемо»: посольство России осудило Джонсона за слова о Польше

Посольство Российской Федерации в Лондоне осудило премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за слова о советской агрессии в отношении Польши в 1939 году. По словам российских дипломатов, точка зрения британского премьера «вызывает удивление и неприемлема», говорится в заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте дипмиссии.

«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — убеждены российские дипломаты.

Кроме того, они обвинили британскую дипломатию в «попустительстве» захватнической политике Третьего рейха, а также — в последовательном саботаже всех советских инициатив по созданию антигитлеровской коалиции «для защиты Польши».

Реклама

В заявлении российского посольства также говорится, что подавляющее большинство россиян и британских подданных чтут память павших во Второй мировой войне, а также военный союз между СССР и Британской Империей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил в своем видеообращении в твиттере, что советские войска ударили поляков в спину, пока те защищались от нападения нацистов. По словам политика, Польша оказалась «между молотом фашизма и коммунистической наковальней».

В 1939 году Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) действительно оккупировала восточные территории Польской Республики, присоединив к СССР Западную Украину и Западную Белоруссию. Советские власти действовали в рамках секретных соглашений пакта Молотова-Риббентропа о взаимном ненападении СССР и Германии.

«Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР», — говорилось в ноте, врученной польскому послу в Москве в день начала Польского похода.

При этом в 1944 году РККА освободила Польшу от гитлеровских оккупантов. В составе советских войск действовали и военные формирования, набранные из бывших военнопленных поляков.

Роль СССР во Второй мировой войне в последнее время становится излюбленной темой для антироссийски настроенных политиков в Европе и США. Президент Польши Анджей Дуда, в частности, заявил в ходе своего выступления, приуроченного к 80-летней годовщине начала войны, что мир немногому научился в ходе страшных трагедий тех лет.

«Человечество, очевидно, еще мало вынесло из тех страшных уроков», — передает слова Дуды ФАН. Он подчеркнул, что в мире по-прежнему случаются вспышки геноцида — как в Руанде и бывшей Югославии.

При этом на торжественные мероприятия не была приглашена российская делегация — в отличие от партнеров Польши по НАТО и Евросоюзу. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, памятные мероприятия не могут быть полноценными без участия России.

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин в свою очередь заявил, что в американских СМИ был запущен «новый виток русофобской кампании», передает НСН.

«Цель [данной кампании] состоит в том, чтобы в равной степени разделить вину за глобальную катастрофу между гитлеровской Германией и Советским Союзом, одновременно бросая тень на современную Россию», — заявил дипломат.

Газета The Washington Times ранее опубликовала статью, в которой утверждалось, что Москва мифологизирует историю Второй мировой войны, стремясь оправдать свою причастность к «созданию и союзу с военной машиной Третьего рейха».

Президент России Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны крайне опасен.

«Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. <...> Если кому то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — заявил российский лидер.