«Запад должен быть бдителен!» Польша не видит Россию в G8

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.

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«К сожалению, за последние несколько лет Россия предприняла действия, которые не может игнорировать любой, кто уважает международное право. В этом контексте мы должны спросить себя: должен ли у нас быть обычный подход к России? Я считаю, что мы не можем себе этого позволить в нынешних обстоятельствах», — сказал польский лидер.

Пенс также высказался против возвращения России в клуб промышленно развитых стран.

«Из-за их вмешательства в выборы в Европе и во всем мире сейчас самое время сохранять бдительность в отношении намерений и действий, предпринимаемых Россией», — выразил уверенность американский политик.

Он также подчеркнул, что Белый дом согласился увеличить свое американское военное присутствие на польской земле из-за нервозности в Варшаве после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

«Несмотря на годы переговоров, российские войска все еще незаконно оккупируют большую часть Грузии и Украины. Правда в том, что Россия с ее запасами нефти и газа стремится разделить наш альянс. Польша заняла твердую позицию, поскольку мы должны продвигать энергетическую независимость и безопасность», — резюмировал Пенс.

В прошлом месяце

глава Белого дома Дональд Трамп заявил: «конечно же, вполне возможно», что он пригласит президента России Владимира Путина в качестве гостя на саммит G8

в следующем году в Соединенные Штаты, где будет «создана отправная точка» для диалога Москвы с другими участниками группы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит «Большой семерки» в США, если оно поступит.

«Конечно, возвращение в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что все решения там принимаются коллективно», — сказал представитель российского лидера в ходе телефонной конференции с журналистами.

Песков также повторил позицию Путина о том, что Россия не против присоединения к «семерке», но считает, что форматы, включающие такие страны, как Китай и Индия, являются более конструктивными.

В целом лидеры стран G7 во французском городе Биарицц обсуждали вопрос возвращения работы объединения к формату G8 с участием России, но детализированное содержание этого заседания «ни за что не будет разглашено», приводит ФАН слова источника в правительстве Японии.

Ранее

Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон говорили, что считают приглашение России в G8 целесообразным.

Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что ее приоритетом является разрешение конфликта между Россией и Украиной и она призвала к прямому диалогу лидеров двух государств – Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал позицию Меркель и сказал, что следует найти «еще много доводов для того, чтобы Россия вернулась в G8».

Так, глава Европейского совета Дональд Туск предложил позвать на следующую встречу G8 Украину вместо России, он даже уже обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает НСН.

В этом году исполняется 25 лет со дня принятия России в «большую восьмерку». Это произошло при президенте Борисе Ельцине, когда экономика России была гораздо слабее нынешней, а ее политическое влияние было весьма низким. Считается, что это было сделано «авансом» для укрепления статуса президента России.

При этом в США и республиканцы, и представители демократической элиты неоднократно заявляли, что Россия не соответствует многим критериям нахождения в «большой восьмерке». К тому же в финансовую «восьмерку» Россия не входила, и эти вопросы решались без нее.

Россия покинула этот клуб, когда лидеры стран, составлявших «семерку», отказались приезжать на саммит в Сочи в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Несмотря на то, что полуостров стал частью страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, Запад отказывается признавать его частью РФ.