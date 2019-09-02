«Создание мощного войска»: к чему готовится Украина

Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии

Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Украины Андрею Загороднюку создать план обороны от «агрессии». Он отметил, что государству для защиты необходимо «мощное войско». С таким заявлением украинский лидер выступил перед руководством нового парламента, правительства и правоохранительных органов.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Андрею Загороднюку составить план обороны страны от «агрессии».

«Оборона. Приоритет — мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», — обратился глава государства к министру во время совещания с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов.

Ранее во время двухдневной поездки в Польшу украинский лидер встретился с вице-президентом США Майком Пенсом, с которым обсудил вопрос урегулирования конфликта в Донбассе.

«Украинская и американская стороны обсудили ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира на Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Также отмечалось, что, в частности, стороны затронули в рамках обсуждения военного конфликта на юго-востоке государства вопрос «оказания военно-технической помощи». Разговор состоялся после завершения мемориальных мероприятий по случаю 80-й годовщиной начала Второй Мировой войны.

Во время разговора с Владимиром Зеленским Пенс отметил, что отношения между США и Украиной «никогда не были крепче», передает РИА «Новости». В то же время, он обратил внимание президента Украины, что США намерены и дальше поддерживать своего союзника в борьбе с «российской агрессией».

Помимо этого, по словам американского вице-президента, администрация Дональда Трампа «решительно выступает за территориальную целостность Украины». «И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым», — обратился Пенс к собеседнику.

Кроме того, они успели обсудить сотрудничество между странами в сфере энергетики, реформы, которые планирует осуществить новое правительство Украины, а также предстоящую встречу президентом США и Украины.

Новый состав кабинета министров, перед которым в понедельник, 2 сентября, выступил Зеленский, был собран после того, как на прошлой неделе парламентарии обновленной Верховной рады в первый день своей работы избрали премьер-министром Украины Алексея Гончарука, кандидатуру которого предложил сам глава государства.

29 августа на первом заседании парламента был избран также его спикер. Им по итогам голосования стал Дмитрий Разумков — глава президентской партии «Слуга народа». За соответствующее решение высказались 282 депутата при необходимых 226.

Во время своей речи Разумков обратил внимание, что нацелен на «рост экономики от 5% до 7% уже в следующем году», причем не только в документах и бумагах, но и в реальности. Кроме того, новый председатель Рады хочет создать «надежный механизм отзыва народного депутата», чтобы парламентарии начали более ответственно походить к выполнению своих обязанностей.

В свою очередь, президент Украины также произнес свою напутственную речь, в которой он обозначил в качестве одних из основных направлений укрепление обороны государства, завершение конфликта в Донбассе, а также «возвращение Крыма».

Зеленский уверен, что новый созыв парламента войдет в историю, однако открытым остается вопрос, каким конкретно образом. Лидер страны отметил, что у депутатов есть «все шансы попасть в учебники как парламент», который либо сделал то, чего не сделали народные депутаты за предыдущие 28 лет, либо как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Таким образом, Зеленский обозначил «испытательный срок» нового созыва Верховной рады.

Он добавил, что народным избранникам стоит ежедневно конструктивно и кропотливо работать «на благо украинского народа». При этом украинский президент подчеркнул, что он теперь знает, что распускать парламент «не так страшно».