«Создание мощного войска»: к чему готовится Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Андрею Загороднюку составить план обороны страны от «агрессии».

«Оборона. Приоритет — мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мероприятий по обеспечению безопасности страны от агрессии», — обратился глава государства к министру во время совещания с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов.

Ранее во время двухдневной поездки в Польшу украинский лидер встретился с вице-президентом США Майком Пенсом, с которым обсудил вопрос урегулирования конфликта в Донбассе.

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«Украинская и американская стороны обсудили ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира на Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Также отмечалось, что, в частности, стороны затронули в рамках обсуждения военного конфликта на юго-востоке государства вопрос «оказания военно-технической помощи». Разговор состоялся после завершения мемориальных мероприятий по случаю 80-й годовщиной начала Второй Мировой войны.

Во время разговора с Владимиром Зеленским Пенс отметил, что отношения между США и Украиной «никогда не были крепче», передает РИА «Новости». В то же время, он обратил внимание президента Украины, что США намерены и дальше поддерживать своего союзника в борьбе с «российской агрессией».

Помимо этого, по словам американского вице-президента, администрация Дональда Трампа «решительно выступает за территориальную целостность Украины». «И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым», — обратился Пенс к собеседнику.

Кроме того, они успели обсудить сотрудничество между странами в сфере энергетики, реформы, которые планирует осуществить новое правительство Украины, а также предстоящую встречу президентом США и Украины.

Новый состав кабинета министров, перед которым в понедельник, 2 сентября, выступил Зеленский, был собран после того, как на прошлой неделе парламентарии обновленной Верховной рады в первый день своей работы избрали премьер-министром Украины Алексея Гончарука, кандидатуру которого предложил сам глава государства.

29 августа на первом заседании парламента был избран также его спикер. Им по итогам голосования стал Дмитрий Разумков — глава президентской партии «Слуга народа». За соответствующее решение высказались 282 депутата при необходимых 226.

Во время своей речи Разумков обратил внимание, что нацелен на «рост экономики от 5% до 7% уже в следующем году», причем не только в документах и бумагах, но и в реальности. Кроме того, новый председатель Рады хочет создать «надежный механизм отзыва народного депутата», чтобы парламентарии начали более ответственно походить к выполнению своих обязанностей.

В свою очередь, президент Украины также произнес свою напутственную речь, в которой он обозначил в качестве одних из основных направлений укрепление обороны государства, завершение конфликта в Донбассе, а также «возвращение Крыма».

Зеленский уверен, что новый созыв парламента войдет в историю, однако открытым остается вопрос, каким конкретно образом. Лидер страны отметил, что у депутатов есть «все шансы попасть в учебники как парламент», который либо сделал то, чего не сделали народные депутаты за предыдущие 28 лет, либо как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Таким образом, Зеленский обозначил «испытательный срок» нового созыва Верховной рады.

Он добавил, что народным избранникам стоит ежедневно конструктивно и кропотливо работать «на благо украинского народа». При этом украинский президент подчеркнул, что он теперь знает, что распускать парламент «не так страшно».