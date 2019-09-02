«Талантливый дипломат»: в Египте умер посол России Сергей Кирпиченко

В Египте умер российский посол Сергей Кирпиченко в возрасте 68 лет, сообщили ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

В разговоре с РИА «Новости» представитель департамента назвал Кирпиченко «талантливым дипломатом и надежным товарищем». Как отметили в ведомстве, «некролог будет опубликован в ближайшее время».

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Тем временем, над посольством России в Египте приспустили российский флаг. В среду, как передает ТАСС, в диппредставительстве будет открыта книга соболезнований. О случившемся проинформировано египетское министерство иностранных дел. Как передает принадлежащий Григорию Березкину РБК, о смерти посла сообщил глава МИД Ирана Джавад Зариф, который принес соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Как отмечает издание, о смерти Кирпиченко Зариф рассказал еще до того, как стали появляться сообщения об этом в российских СМИ.

Сергей Кирпиченко родился 13 августа 1951 года. Его отец был разведчиком и резидентом в Египте, Тунисе и других странах. Его мать была доктором филологических наук, научным сотрудником Института востоковедения РАН.

Сам Кирпиченко в 1973 году окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Затем в течение двух лет работал в посольстве СССР в Сирийской Арабской Республике. С 1983 по 1988 годы являлся сотрудником советского диппредставительства в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Кроме того, он работал советником-посланником посольства СССР/РФ в Королевстве Саудовская Аравия (1991-1995 года). Затем в течение трех лет занимал должность первого заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Также Сергей Кирпиченко за время своей 45-летней службы был послом России в ОАЭ, Ливии, Сирии. Чрезвычайным и полномочным послом России в Египте и по совместительству полпредом РФ при Лиге Арабских Государств он был назначен 7 сентября 2011 года указом главы российского государства.

Дипломат владел арабским, английским и французским языками, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2007). Кроме того, был удостоен различных наград, в частности, в 2009 году президент России выразил ему свою благодарность.

Дипломатические отношения между Россией и Египтом были установлены еще при СССР в 1943 году. В 1950-1960 годах Египет был важнейшим партнером СССР на Ближнем Востоке. Однако спустя несколько лет, в связи со сменой политического курса при президенте Анваре Садате, отношения двух стран стали охлаждаться. Впоследствии, в середине 1980-х годов, благодаря экс-президенту Египта Хосни Мубараку, египетско-российские отношения начали улучшаться. Затем, после распада в 1991 году Советского Союза, египетские власти признали Россию правопреемницей бывшего СССР.

В настоящее время власти стран стараются развивать сотрудничество между государствами с различных сторон и вести активный политический диалог. Так, в начале августа российский лидер Владимир Путин ратифицировал договор с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, передает РИА «Новости».

Согласно документу, подписанному в октябре 2018 года, Египет и Россия поддерживают развитие сотрудничества в торговой, экономической, военной и военно-технической областях. Стороны должны обращать внимание на инфраструктурные проекты в сфере энергетики, жилищного строительства, транспорта, коммуникационных технологий, добычи полезных ископаемых. Кроме того, власти обоих государств должны способствовать расширению взаимодействия в сфере туризма, науки и образования, а также активизации гуманитарных и культурных связей.

Помимо этого, договор устанавливает, что Россия и Египет должны координировать и объединять свои усилия в случае возникновения угроз регионального и международного характера.

Ранее Владимир Путин во время встречи с египетским коллегой Абдулом-Фаттахом ас-Сиси на саммите «большой двадцатки» в Осаке заявил, что отношения между странами благодаря подписанному договору должны выйти на новый уровень.

«Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень. На это нацелен Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который мы с вами подписали в октябре 2018 года», — сказал президент России. Путин также отметил работу ас-Сиси в качестве сопредседателя саммита «Россия-Африка», который пройдет в октябре этого года в России.