«Все будут отвечать»: Зеленскому не давали говорить с Путиным

Предыдущий состав МИД Украины, а также другие бывшие главы ведомств из команды экс-президента Украины Петра Порошенко пытались не допустить прямого разговора нынешнего главы государства Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам президент Украины.

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По его словам, украинское внешнеполитическое ведомство и другие ставленники Порошенко не хотели, в частности, чтобы после общения Зеленского с Путиным решился вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных сотрудниками ФСБ в ноябре прошлого года в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ.

«Здесь была напряженная атмосфера, особенно в СМИ, особенно в министерстве иностранных дел, потому что они очень не хотели — ставленники предшественника моего — допустить моего разговора с президентом России. Для них это такой вопрос политический, а для меня человеческий. Для них — не дай Бог сейчас моряки вернутся после разговора Зеленского с Путиным, не дай Бог такое произойдет», — рассказал политик.

Он также пообещал, что никто из «раскольников» и теневых махинаторов не уйдет от наказания.

«Поверьте мне, когда-нибудь, когда мы закончим эту войну, у нас будет откровенный разговор: с именами современных политиков, представителей СМИ. Мы просто в демократической стране живем, но у меня есть информация с фамилиями: кто что делает, кто от кого получает деньги, кто какие акценты, кто какие месседжи дает на телевидении, в газете — что в целом происходит ради того, чтобы моряки просто не вернулись. Вся информация есть — это самое главное. И все будут отвечать», — подчеркнул президент Украины.

В июле нынешнего года Зеленский потребовал от тогдашнего председателя правительства страны Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности Павла Климкина, занимающего на тот момент пост главы МИД Украины, за отправку ноты Москве по задержанным морякам без ведома главы государства.

Глава администрации Зеленского Андрей Богдан пояснил, что согласно конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику страны, а

глава МИД обязан докладывать первому лицу государства о всех важных обращениях других стран.

«Сейчас некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент относительно смены кадров и назначения тех, которым доверяет президент», — добавил Богдан.

Двумя днями ранее депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире украинского телеканала NewsOne обвинил Павла Климкина в том, что тот позорит государственную дипломатию.

Парламентарий указал на то, что в нынешнем главе украинского внешнеполитического ведомства ужасно все: начиная от нелепого внешнего вида и одежды, заканчивая поведением и тем, что Климкин хватается всеми правдами и неправдами за свое кресло, передает ФАН.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», — подчеркнул нардеп.

За два дня до этого Климкин заявил, что его ведомству не нужно согласование президента страны, чтобы направлять Москве ноту по задержанным военным морякам, передает НСН.

Это стало ответом на критику со стороны главы государства, указавшего на недопустимое «самоуправство» украинского дипломатического ведомства, а также отдельно возмутившегося тем, что узнает внешнеполитическую повестку своей страны из интернет-новостей.

«Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета, а точнее сказать — из «Украинской правды».

Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков, и про ноту ответа, который направил МИД», — рассказал президент в ходе брифинга.

Позднее Климкин заявил, что Зеленскому не стоит встречаться один на один с Путиным.

«Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь это мега-восклицательный знак», — заявил дипломат.