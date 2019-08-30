Brexit по-своему: как Джонсон использовал королеву

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил в пятницу, что политсила на следующей неделе начнет новую борьбу против планов премьера Бориса Джонсона выйти из ЕС без сделки. У оппозиции будет несколько дней, чтобы попытаться помешать главе правительства, но сделать это будет трудно: королева Великобритании Елизавета II поддерживает идею премьера о приостановке работы парламента до 14 октября.

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Корбин рассказал журналистам, что во вторник, 3 сентября, когда парламентарии вернутся с каникул, лейбористы попытаются «политически остановить» Джонсона.

На стороне Корбина не только лейбористы, но и депутаты от Шотландской национальной партии «Зеленые», Партия Уэльса и Либеральные демократы. Цель политика — заставить премьера добиться приостановления действия статьи 50 договора о Европейском союзе.

Действия Корбина и его сторонников поддерживает и общественность: уже более 1 млн человек подписали петицию против планов премьера приостановить работу парламента.

Шанс сделать то, что они задумали, у Корбина и его союзников есть, однако после возвращения с каникул парламентарии проработают всего лишь несколько дней. С 9 сентября работа парламента будет прекращена, причем с одобрения Елизаветы II.

Фактически это означает, что у противников планов Джонсона почти не остается времени, чтобы отменить Brexit без сделки, который должен произойти 31 октября. Но Джонсон опровергает предположение о том, что приостановка работы парламента продиктована его желанием форсировать выход из ЕС. По его словам, это «совершенно не соответствует действительности».

Джонсона сохранит королева

Королева — глава государства, и вопреки устоявшемуся мнению, ее власть достаточно велика. Как отмечает Foreign Policy, в реальности у нее «тонны» власти.

«Она может отказаться дать свое согласие на принятие любого закона, блокируя его, как президентское вето в Соединенных Штатах. Она назначает премьер-министра. Она может сделать любого гражданина пожизненным пэром, предоставив ему постоянное место в палате лордов», — пишет издание.

Юридически король или королева действительно могут отвергнуть любой закон, который прошел через палаты лордов и общин. Правда, последний раз такое случалось еще в 1707 году. Тогда королева Анна отказалась подписывать билль о шотландской милиции. Ее министры посоветовали ей отклонить закон, так как боялись, что формируемые подразделения не будут лояльны Англии.

Королева обычно утверждает премьер-министра, выбранного партией-победительницей. Но теоретически она, опять же, может выбрать для этой роли любого человека. Однако и такого уже давно не случалось.

В условиях грядущего Brexit ее поддержка курса Джонсона стоит немало. Правда, бывший юридический советник правительства Карл Гарднер рассказал Newsweek, что сам факт действий королевы говорит о том, что правительство «пытается приспособить королеву к своей партийной политике».

Теоретически она имеет право уволить Джонсона с поста, в случае если последнему будет вынесен вотум недоверия в парламенте. Как отмечал в беседе с изданием Huffington Post профессор государственного управления Роберт Хазелл, если в течение двух недель британские парламентарии заявят, что поддержат альтернативного премьера, королева будет иметь право назначить другого кандидата на его место.

Как отмечают британские обозреватели, Джонсон выглядит для королевы предпочтительнее Корбина. Лидер лейбористов называет себя республиканцем и открыто демонстрирует свою оппозицию британской монархии. Во время одного из торжественных мероприятий в сентябре 2015 года он отказался петь гимн страны. Многие были возмущены, увидев, что Корбин демонстративно молчал во время исполнения гимна. На другом приеме

политик отказался целовать руку Елизавете II.

О том, что в реальности королева думает о Джонсоне, неизвестно, однако во время первой встречи с премьером она дала понять, что понимает его положение.

«Я не знаю, почему кто-то хочет эту работу», — эти слова она, по утверждению приближенных, произнесла после встречи с ним.

Королева пользуется авторитетом в обществе, и к ее словам прислушиваются представители политических элит. При этом она сама не скрывает своего негативного отношения к сегодняшней британской политической элите.

На такие мысли ее подвигла как раз ситуация с Brexit, писала ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источник в королевском дворце. «Мне кажется, что она испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной», — заявил изданию источник во дворце.

По словам собеседника СМИ, о своем разочаровании королева говорила еще летом 2016 года на закрытом мероприятии, которое прошло вскоре после того, как премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку после неудачного для него референдума по Brexit.

«Она выразила свое недовольство и разочарование качеством политического руководства, и за прошедшее время это разочарование только усилилось», — добавил собеседник издания. Как констатирует The Sunday Times, это было одно из самых резких политических заявлений, которые королева сделала за весь период своего 67-летнего правления.

Правда, это не первый случай, когда королева беспокоится за политическое будущее страны в момент серьезных вызовов для Британии. В 2000 году в своей книге «Королева и Ди: Нерассказанная история» эксперт по британскому Королевскому двору Ингрид Сьюард писала, что при правлении Маргарет Тэтчер королева выражала опасения за будущее Британского содружества. Причина лежала в разнице политических подходов.