«Ураган надвигается»: Трамп отказался ехать в Польшу

Американский президент Дональд Трамп был вынужден отменить поездку в Польшу, запланированную на выходные, сообщает CNN.

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Причиной для отмены визита в Варшаву стал ураган «Дориан», надвигающийся на штат Флорида.

Отмечается, что глава Белого дома останется в США, чтобы проконтролировать, что все «ресурсы федерального правительства сконцентрированы на надвигающимся шторме». По словам самого Трампа, для него очень важно находиться в это время в стране.

«Мне очень важно быть здесь. Ураган, кажется, будет очень серьезным», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что обсудил невозможность приехать в Варшаву с президентом Польши Анджеем Дудой, которому он также сообщил о намерении посетить страну в ближайшее время.

Трамп собирался посетить Варшаву 31 августа — 2 сентября для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Там же он должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако в пятницу стало известно, что в Польшу вместо американского главы приедет вице-президент страны Майк Пенс.

В то же время в польских СМИ появились данные, что президент Белоруссии Александр Лукашенко также отказался от поездки в Варшаву. Со ссылкой на источники указывается, что решение вызвано тем фактом, что польская сторона не прислала приглашение на мероприятия российскому президенту Владимиру Путину. При этом официально эти данные пока никто не подтвердил. В частности, МИД Белоруссии никак не комментирует эту информацию, пишет RT.

Из-за надвигающегося урагана во Флориде, Джорджии и Пуэрто-Рико введен режим ЧС. Специалисты отмечают, что 2 сентября шторм должен обрушиться на восточное побережье Флориды, вызвав порывы ветра скоростью до 209 километров в час.

Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана, сообщили в среду. По данным центра слежения за ураганами, «Дориан» вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана уже достигают 120 километров в час.

В прошлом сезоне штат уже затронули два урагана, унесшие десятки жизней — «Гордон» и «Майкл». «Дориан» — четвертый ураган в этом сезоне. Во время одного из предыдущих погиб человек.

Сам Трамп уже говорил, что «Дориан» может стать одним из самых крупных ураганов в истории страны.

Власти Польши с пониманием отнеслись к решению Дональда Трампа остаться в стране в связи со стихийным бедствием.

«Решение президента США быть на месте полностью понятно… Речь идет о реальной угрозе», — заявил в пятницу в эфире Польского радио министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Он также напомнил о страшных последствиях предыдущего урагана, который обрушился на штат Флорида.

При этом в ходе визита Трампа стороны планировали окончательно утвердить конкретные точки на карте Польши, где должны быть дислоцированы американские военные.

«Мы доработали детали, документ готов», — отметил Блащак.

Ранее о подготовке переговоров Трампа и Зеленского в Варшаве сообщал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Киев.

Дипломат рассказал также о готовящемся визите украинского главы в Вашингтон. Однако о точной дате стороны пока не договорились.

Болтон еще до приезда в украинскую столицу заявил, что США и Великобритания могут присоединиться к переговорам в нормандском формате, нацеленным на урегулирование конфликта в Донбассе. При этом все будет зависеть от желания Владимира Зеленского, добавил он.

Стоит отметить, что, когда подобная идея была высказана самим Зеленским, США заявили об отсутствии интереса в присоединении к нормандскому формату. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в Москве «никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского».