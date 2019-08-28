«Нелепые условия»: Волкеру ответили в России после слов о Крыме

В Госдуме резко отреагировали на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера об «уходе» России из Крыма. Так, российский депутат от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Соединенным Штатам уйти из Нью-Йорка.

«С позиции силы и ультиматумов с Россией точно никто не позволит разговаривать. Волкеру стоит зарубить это себе на носу. Россия своими территориями не торгует. Пускай в таком случае США уйдут из Нью-Йорка», — сказал парламентарий РИА «Новости».

При этом Шеремет обратил внимание, что возвращении России к формату G8 не является самоцелью. «Это не мы их пришли просить. Мы жили без них и будем жить, а вот смогут ли они прожить без нас — это уже вопрос. Волкеру стоит извиниться перед Россией», — посоветовал депутат. Он добавил, что «в таком тоне» американский спецпредставитель может разговаривать с Украиной. «Россия будет вести разговор только путем диалога. Своими территориями Россия никогда не торговала и торговать не будет», — заключил российский политик.

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О том, что Россия сможет вернуться к переговорам в формате «большой восьмерки» только при условии «ухода» из Крыма Волкер заявил в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

«В 2014-м году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — сказал он.

Cлова американского политика были встречены резкой критикой многими представителями региона. Так, депутат крымского парламента Владислав Ганжара считает, что полуостров навсегда останется российской частью.

«Американским политикам пора прекратить выдвигать нелепые условия. Независимо от того, какую позицию занимают определенные силы, мировое сообщество все больше воспринимает Крым как неотъемлемую часть России», — уверен Ганжара.

Он обратил внимание на то, что пятью годами ранее крымчане путем референдума исправили главную историческую ошибку — Крым воссоединился с Россией.

В свою очередь, депутат Госдумы России Наталья Поклонская посоветовала Курту Волкеру «хорошенько выспаться».

«Советую спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру хорошенько выспаться, может быть, во сне и сбудется его желание увидеть, как Россия уходит из Крыма, ведь наяву этого не увидит никто», — написала парламентарий в своем телеграм-канале. Она добавила, что хотела бы увидеть, «как Америка будет уходить из Украины».

При этом, по мнению первого вице-спикера Государственного совета Крымской республики Ефима Фикса, заявление спецпредставителя США по Украине говорит о разбалансированности внешнеполитического курса Вашингтона.

«Президент США говорит одно, а чиновники, обязанные выполнять волю президента, пытаются высказать свою точку зрения, не занимаясь решением порученных им конкретных задач», — сказал он «Российской газете».

С 24 по 26 августа в Биаррице прошел саммит G7, на котором обсуждался вопрос возвращения России в состав участников встречи. Президент США Дональд Трамп выступил за привлечение России в переговорный процесс и пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит «большой семерки» в 2020 году, который пройдет в США.

Россия вышла из этого формата в 2014 году после того, как в связи с попаданием Крыма под российскую юрисдикцию, участники клуба решили провести встречу без российской стороны в Брюсселе. В этом году участники встречи не пришли к единому мнению в отношении вопроса возвращения России. «По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия... Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол», — приводит РИА «Новости» слова французского главы Эмманюэля Макрона, который также подчеркнул, что для принятия окончательного решения необходимо, чтобы на него согласились все участники саммита.

«Приглашение за стол переговоров — это решение, приглашающей страны. Но переход от формата G7 к формату G8 должен быть поддержан единогласно», — сказал Макрон.

Российская сторона, в свою очередь, считает полезными любые контакты со странами «большой семерки» и не исключает возобновления формата G8. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это не должен быть «визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита».