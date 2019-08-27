Пять новых островов: территория России стала больше

Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

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Площадь новых российских островов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы», — говорится сообщении.

Острова расположены в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Данные территории были обнаружены еще в 2016 году с помощью спутниковых снимков, до этого острова были скрыты ледником.

Участники экспедиции также сложили на одном из открытых островов памятный знак. В частности, ученые оставили на острове «капсулу времени» — компакт-диск с фотографиями первооткрывателей.

Комплексная экспедиция Северного флота началась 15 августа с выходом из Североморска спасательного буксирного судна «Алтай». Ученые следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага — Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Эвлина Болдуина, Георгия Брусилова и других.

В настоящее время участники экспедиции прошли около 2 тыс. миль в Баренцевом и Карском морях, они также провели ряд исследований на острове Пахтусова и в бухте Визе. К примеру, гидрографы обследовали остатки метеостанции, разрушенной в 1943 году немецкой подводной лодкой U-711.

Кроме того, гидрографы Северного флота с 2015 года нашли более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля (являются частью России, входят в Архангельскую область).

Достижение исследователей уже приветствовали в нижней палате российского парламента. По мнению первого зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Александра Шерина, открытие новых островов может принести немалую выгоду России.

«Как говорил президент (России Владимир Путин): границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. Я думаю, эти острова не являются островами какого-либо государства, и некому предъявлять нам претензии. И это правильно. Если мы открыли эти острова, то и у всех остальных стран были возможности их открыть», — цитирует слова Шерина ФАН.

Он также добавил, что территории, освоенные российскими исследователями, будут принадлежать исключительно России.

В то же время, РФ к концу лета намерена завершить исследования для подтверждения границ арктического шельфа. По словам министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, речь идет об информации по хребту Гаккеля, которую необходимо предоставить комиссии ООН.

«Удовлетворит ли она комиссию — это второй вопрос. Те пробелы, которые, как они считают, нужно подтвердить, мы эту работу сделаем. Экспедиция пошла, работа профинансирована», — сказал Кобылкин.

По его словам, Россия подала заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км еще в 2015 году.

Речь идет о присоединении хребта Ломоносова, котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и некоторых других участков морского дна. По мнению экспертов, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд т условного топлива.

Подобную заявку также подали Дания и Канада, а на различные участки морского дна претендуют США и Норвегия. В настоящее время, согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране.

При этом Россия заинтересована в освоении Арктики, о подготовке новой стратегии в апреле заявил Путин. По его словам, она должна, в частности, объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ.

«Убежден: значение арктического фактора в экономике страны будет только расти», — добавил Путин.

На долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций в России, подчеркнул президент России.