«Конец гегемонии»: Макрон хочет сделать что-то полезное с Россией

Из-за геополитических изменений в мире завершается эпоха западного доминирования, уверен президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

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«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — заявил он во время совещания послов республики. Французский лидер отметил, что «это, в частности, укрепление новых держав». «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — добавил Макрон.

В то же время глава государства выразил мнение, что Франции стоит пересмотреть нынешние отношения с Россией, а также построить новые.

«Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями «холодной войны». Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново», — сказал он, отметив, что шаги в этом направлении необходимо делать ежедневно.

Макрон также уверен, что в Европе невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности без участия России.

«Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, то останемся при глубоко бесплодной напряженности, продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как в театре стратегической борьбы между США и Россией», — добавил президент Франции.

В частности, он заявил о необходимости создавать совместно с Россией стратегию в космической и кибер сферах.

«Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы. Надо вместе думать о киберстратегии», — приводит слова главы республики РИА «Новости».

Неделей ранее состоялась встреча глав Франции и России. По итогам переговоров с Владимиром Путиным Эмманюэль Макрон разместил в фейсбуке пост на русском языке, в котором отметил прогресс во взаимодействии с Россией по политическим или экономическим вопросам.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — заявил президент Франции.

При этом он отметил, что Европейскому союзу и России еще предстоит разработать архитектуру безопасности и доверия.

Этот пост, в свою очередь, вызвал негативную реакцию со стороны украинских политиков. Так, экс-спикер Верховной рады Ирина Геращенко считает, что лидеры Европы «мимикрируют под Путина». В то же время бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко отметил, что позиция главы Франции не отвечает интересам Киева.

Встреча Макрона и Путина состоялась незадолго до саммита «большой семерки». Встреча глав государств проходила с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Россия не принимает участие в подобных встречах с 2014 года, когда из-за присоединения Крыма к России формат переговоров изменился с G8 на G7. В этом году Россия также не принимала в нем участие.

Кроме того, несмотря на то, что есть главы государств, которые выступают за возвращение России в переговорный процесс, в частности, президент Франции, участникам нынешнего саммита не удалось прийти к единому решению по этому вопросу.

По словам Макрона, который выступил на итоговой пресс-конференции, «лидеры не пришли к консенсусу» по вопросу возвращения России. При этом он обратил внимание на то, что «для приглашения нового члена необходимо единогласное решение», а некоторые обстоятельства, включая ситуацию на Украине, пока не позволяют этого сделать.

В то же время, как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп еще до начала встречи согласился на предложение французского лидера пригласить Россию в США для участия в саммите в 2020 году.

Этот вопрос, по данным издания, обсуждался участниками переговоров во время одного из ужинов глав государств. При этом, отмечается, что этот вопрос стал причиной ссоры Трампа с коллегами, который настаивал на том, что России необходимо вернуться обратно. Идею американского лидера поддержал подавший в отставку итальянский премьер Джузеппе Конте. Однако большинство участников саммита G7 выразили мнение, что «большая семерка» — «семья, клуб, сообщество либеральных демократий».

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.