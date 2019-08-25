«Были разные мнения»: Меркель назвала условие возвращения РФ в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в Группу семи (G7) возможно, только если будут выполнены Минские соглашения. «Мы обсуждали тему России и Украины, были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации «Минска» для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — пояснила государственный деятель, добавив, что другие участники саммита в Биаррице согласились с этой позицией.

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При этом известно, что лидеры страны подробно обсуждали взаимоотношения с Россией, но так и не пришли к общему решению касательно возвращения к формату G8. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в институтах ЕС.

«Я могу подтвердить, что этот эта тема подробно обсуждалась за ужином в субботу, однако пока нет согласия по возможному возвращению России в состав организации»,

— отметил он.

Между тем собеседник добавил, что Группа заинтересована в возвращении РФ из-за обостряющейся политической конкуренции с G20. По словам дипломата, «семерка» испытывает проблемы из-за того, что ее суммарный объем ВВП за последние 30 лет снизился с 50% до 30% от общемирового. Кроме того, как пояснил источник, возможной причиной приглашения РФ в Группу может стать то, что «семерка» в последнее время демонстрирует разногласия между странами.

Известно, что одним из тех, кто поддерживает идею возвращения России в G8, является президент США Дональд Трамп. Во время саммита в Биаррице он сообщил, что в Группе есть те, кто также уверен в положительном влиянии Москвы на Группу. «Я думаю, что работа идет. У нас в G7 есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, что это было бы выгодно в контексте многих вопросов в мире. Я думаю, это возвращение будет носить позитивный характер», — заявил американский лидер, передает издание Bloomberg.

Президент отметил, что в случае, если он не сможет преодолеть разногласия с другими участниками саммита по этому вопросу, то «просто оставит все как есть». Он также отказался называть лидеров стран «семерки», которые выступают за возвращение России. «Я не думаю, что это необходимо. Это продолжающееся обсуждение, никакого решения не было достигнуто, мы даже не проголосовали за это», — заключил Трамп.

О намерении президента Штатов вернуть РФ в Группу стало известно еще 20 августа во время его встречи с румынским лидером Клаусом Йоханнисом в Белом доме. «Если кто-то сделает предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно», — подчеркнул американский лидер, передавало агентство Reuters.

Он назвал присутствие России в Группе «целесообразным» предложением и отметил, что в развале формата G8 был виновен предыдущий президент США Барак Обама, который поступил так с организацией из-за того, что глава России Владимир Путин «переиграл его». «России следует быть в G8, поскольку во многих вещах, которые мы обсуждаем, должна участвовать Россия», — заключил Трамп.

В свою очередь в Кремле сообщили, что Москва надеется на здравый смысл стран из G7 при обсуждении восстановления взаимоотношений с РФ. «Если мы возьмем «семерку», то с подавляющим большинством участников этой группы у России отношения восстанавливаются и сейчас находятся на достаточно позитивном треке, будь то Франция, будь то Италия.

С некоторыми странами пока восстанавливать отношения не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает», — отметил в разговоре с ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин заинтересован в возвращении страны в «семерку» — однако если G7 предложит не возвращение в Группу, а просто тесное взаимодействие, то Кремль подумает над предложением. «Что касается взаимодействия с «семеркой», то любое взаимодействие должно иметь конечную цель. Если для того, чтобы координироваться по глобальным процессам — будь то политика, геополитика или экономика — то, конечно, гораздо более эффективно это делать все-таки с участием крупнейших стран мира, потому что говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично», — заключил Песков.