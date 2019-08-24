«Чудовищно»: Захарова осудила слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, «не столько глупо, сколько чудовищно».

Реклама

Как пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, произносить подобное неприемлемо, так как в 1918-1919 годах Владивосток находился под оккупацией. «Ведь в 1918—1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», — подчеркнула дипломат на своей странице в Facebook.

Кроме того, по мнению Захаровой, это высказывание полностью противоречит философии о тесном сотрудничестве стран Европы. «Философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции»,

— заявила представитель МИД РФ.

Отметим, что Омелян сообщил о желании поднять украинский флаг над Владивостоком в ответ на встречу президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которая прошла 19 августа. В ходе беседы французский лидер рассказал, что верит в Европу, «которая простирается от Лиссабона до Владивостока».

В свою очередь член Совфеда Алексей Пушков отметил, что, произнося эту фразу, Макрон не имел в виду Украину, поэтому речи Омеляна бессмысленны. «В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль — роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она — в отличие от России — ничего Европе дать неспособна», — сообщил сенатор в своем твиттере.

Высмеял заявление украинского министра и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек – он отметил, что Киев не может урегулировать конфликт на Донбассе и в то же время говорит о новых территориях.

«Украина не способна установить контроль даже над мятежными республиками Донбасса, а тут на Владивосток замахнулись. Ну а насчет украинской победы над Россией, так скажу прямо — мы с Украиной воевать не собираемся, а если это личная война Владимира Омеляна, то печальный для него результат предрешен заранее»,

— высказался чиновник.

По мнению Бальбека, «неадекватные» фразы стали частым явлением у украинских властей. «Один обещал парад в Севастополе, другой читает монологи на фоне компьютерного моделирования взрывов Кремля, теперь новый герой заявляет про украинский Владивосток. Прямо даже хочется спросить — а на территории России есть области, которые Украина не считает своими?» — заключил депутат.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич поддержал своего коллегу, отметив, что прежде Киеву следует разрешить ситуацию, сложившуюся на юго-востоке Украины. Кроме того, сенатор предположил, что Макрон сильно удивится, когда узнает, как трактуют его предложения на Украине. «Сегодня объективная реальность – это не украинский флаг над Владивостоком, о чем может мечтать только больной на голову человек, а водружение российского триколора на главной площади Донецка в День государственного флага РФ в качестве реакции населения Донбасса на политику украинских властей в этом регионе», — подчеркнул Клинцевич в разговоре с РИА «Новости».

Что касается философии Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, то она получила в России положительные реакции — но не без оговорок. «Это не только уверенность президента Макрона, мы такие заявления и заверения слышим и от наших германских коллег, от многих других стран Европы. В силу целого ряда субъективных факторов перспективы формирования такого большого европейского дома становятся более призрачными», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москва поддержала данную концепцию, о которой еще в 20 веке говорил Шарль де Голль. «Россия, безусловно, поддерживает и разделяет подобные подходы. Но для их реализации предстоит пройти достаточно серьезный путь и отказаться от разделительных линий на общем Европейском континенте. И, конечно, в такой контекст абсолютно не вписываются антироссийские санкции. Франция как одна из передовых европейских держав могла бы стать флагманом в процессе свертывания санкционной политики Евросоюза. И в первую очередь было бы логично снять все рестрикции с парламентариев как противоречащие самой природе парламентаризма», — пояснил парламентарий РИА «Новости».