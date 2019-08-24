Флаг Украины над Владивостоком: что пообещал Омелян

На Дальнем Востоке в России будет развеваться украинский флаг, это произойдет после того, как Украина победит Россию в войне – с таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве.

Реклама

Этой фразой он ответил на высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона после встречи с российским лидером Владимиром Путиным о том, что Россия является частью европейской семьи и что Европа «простирается от Лиссабона до Владивостока».

Заявление Макрона ознаменовало развитие и углубление отношений Москвы с Западом – французский лидер в разговоре с Путиным обратил внимание на прогресс во многих политических или экономических вопросах сотрудничества. Однако Омелян понял слова Макрона по-своему.

«Я более чем уверен, что мы победим в этой очередной украинско-российской битве. Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — сказал украинский министр.

При этом непонятно, что он имел в виду, говоря об украинском флаге во Владивостоке «сто лет назад», поскольку украинская этническая община хоть и была крупнейшей в начале XX века на территории Дальнего Востока, но регион все равно был частью Российской империи.

Пост Макрона в социальной сети, причем — на русском языке — был опубликован после встречи с Путиным в летней резиденции французского президента в форте Брегансон.

«Россия — глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока.

Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — отметил президент Франции.

Впрочем, надо отметить, что теплый прием российской делегации во Франции стал откровенным ударом по Киеву — по крайней мере, так это трактовали украинские власти. Так, замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль сделала вывод, что Украина не сможет дальше удерживать антироссийские санкции.

По словам дипломата, в 2014 году антироссийские санкции действительно поспособствовали устранению боевых действий на востоке Украины, однако сейчас Киев не способен следить за сохранением рестрикций в отношении РФ.

«Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем удерживать санкции и изоляцию России и дальше», — подчеркнула Зеркаль.

О том, что антироссийские санкции потеряют свою действенность, заявлял и украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый». Он подчеркнул, что встреча Путина и Макрона стала «похоронной процессией» по рестрикциям.

По мнению Безсмертного, Европа может отменить ограничительные меры уже через полгода. Об этом, как пояснил дипломат, свидетельствовало то, что Макрон назвал ситуацию в Донбассе не войной, а «украинским кризисом».

Не обрадовалась такому характеру переговоров российского и французского лидеров и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Помимо недовольства этим диалогом она также выразила возмущение по поводу возможного возвращения России в G7.

По словам Ирины Геращенко, лидеры Европы «мимикрируют под Путина». Она возмутилась также и тем, что

Запад «не будет воевать» за украинские интересы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил, что на основании встречи президентов можно говорить о скорой «развязке самых сложных узлов современной международной политики».

Стоит добавить, что ранее Омелян выступал, в частности, за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, хотя именно поезда в Москву и Петербург удерживают лидирующие позиции по уровню прибыльности для «Укрзализныци», передает ФАН.

Год назад тогдашний президент Украины Петр Порошенко во время поздравления украинских моряков с днем военно-морских сил пообещал, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг.

Украинский лидер в своем поздравлении выразил оптимизм по поводу будущего ВМС Украины, а также пожелал украинским военным «решимости и настойчивости», передает НСН.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не воспринимать с негативом слова Порошенко – дипломат предположила, что речь может идти о намерении Киева попросить у Москвы санкцию на открытие на территории крымского полуострова генерального консульства.

«Я не разделяю их негативного отношения к заявлению Петра Порошенко. Президент Украины движется в каком-то направлении большей реалистичности. Я исхожу из того, что, заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства», — предположила дипломат.