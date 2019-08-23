«Мы готовы помочь»: США могут войти в «нормандский формат»

Соединенные Штаты поддерживают нынешний формат нормандской группы, в рамках которой проходят переговоры по ситуации на юго-востоке Украины, но при этом Вашингтон готов присоединиться к переговорам в случае необходимости, заявил в пятницу, 23 августа, в ходе визита в Вильнюс специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

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«У нас очень плодотворное сотрудничество со всеми из них (участниками «нормандского формата» — Германией, Россией, Украиной и Францией, — «Газета.Ru».) Если есть необходимость в более расширенном формате, мы, конечно же, присоединимся. В то же время мы полностью поддерживаем «нормандский формат», — пояснил дипломат.

Таким образом он комментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы включить в «нормандскую четверку» США и Великобританию, передает НСН.

«Как я всегда говорил, суть здесь не в формате, а в политической воле России выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Если это будет способствовать настоящему миру, а Россия будет выполнять Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь», — пояснил Волкер.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о налаживании диалога между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он отметил, что речь идет о договоренностях, которые главы государств достигли в ходе своего разговора.

«Пока мы констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров», — прокомментировал Песков сообщения СМИ о скором обмене заключенными между Украиной и Россией.

Путин и Зеленский недавно провели разговор по телефону, в котором

глава российского государства заявил необходимости «неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения» в Донбассе.

Согласно информации пресс-службы Кремля, основной темой беседы стал вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По мнению Путина, для этого необходимо исключить возможность обстрелов украинскими войсками населенных пунктов, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

Также во время переговоров также обсуждалась возможность встречи в «нормандском формате» с лидерами Франции и Германии. В случае если переговоры состоятся, это будет первая личная встреча Путина и Зеленского, а также первая в нормандском формате после избрания нового главы Украины.

Тремя днями ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что организация полностью поддерживает заявления Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона о переговорах в «нормандском формате» для урегулирования кризиса на Украине.

«Президенты Макрон и Путин рассматривают возможность возобновления переговоров по Украине в «нормандском формате» «в ближайшие недели». Очень хорошая новость», — написал Хольтген в твиттере.

По его словам, генеральный секретарь Совета Европы Турбъерн Ягланд полностью поддерживает заявления Путина и Макрона.

Макрон на встрече с Путиным заявил, что

речь идет о возможность проведения нового саммита в «нормандском формате» в ближайшие недели.

Французский лидер подчеркнул, что в настоящее время необходимо понять, что готовы сделать стороны для обеспечения саммита.

В ответ Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» для урегулирования ситуации на Украине нет. По его словам, Россия продолжит поддерживать этот формат, передает ФАН.

«Любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должна приводить к конкретным результатам. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели», — добавил президент России.

Он также отметил, что необходимо реализовать принятое в 2016 году компромиссное решение, которое касается имплементации закона об особом статусе Донбасса. Путин подчеркнул, что это касается и других вопросов, в частности, амнистии для участников конфликта.

Стоит отметить, что глава ЛНР Леонид Пасечник предложил главе Украины посетить Луганск с целью провести переговоры. Он подчеркнул, что темой переговоров станет вопрос об установлении мира на территории Донбасса и остановка «сумасшествия». Глава ЛНР гарантировал украинскому лидеру безопасность.