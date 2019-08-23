«Не оправдали надежд»: в Киеве перестали верить в санкции

Украина не сможет дальше удерживать антироссийские санкции, считает замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль в интервью агентству «Интерфакс-Украина». По словам дипломата, в 2014 году антироссийские санкции действительно поспособствовали устранению боевых действий на востоке Украины, однако сейчас Киев не способен следить за сохранением рестрикций в отношении РФ.

«Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем удерживать санкции и изоляцию России и дальше»,

— подчеркнула Зеркаль.

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Как пояснила замглавы внешнеполитического ведомства, санкции против России не оправдали ожиданий украинских властей. «Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны, нельзя. Конечно, мы бы хотели, чтобы давление было большим, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу», — добавила замминистра иностранный дел.

О том, что антироссийские санкции потеряют свою действенность, заявлял и украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый». Он подчеркнул, что встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эмманюэля Макрона, которая прошла 19 августа в резиденции французских президентов — форте Брегансон, стала «похоронной процессией» по рестрикциям.

По мнению Безсмертного, Европа может отменить ограничительные меры уже через полгода. Об этом, как пояснил дипломат, свидетельствовало то, что Макрон назвал ситуацию в Донбассе не войной, а «украинским кризисом».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил, что на основании встречи президента можно говорить о скорой «развязке самых сложных узлов современной международной политики», поскольку Макрон заявил, что Европа должна «простираться от Лиссабона до Владивостока».

«Конечно, в такой контекст абсолютно не вписываются антироссийские санкции, навязанные Европе из-за океана. Франция, считаю, как одна из передовых европейских держав могла бы стать флагманом в процессе свертывания санкционной политики Евросоюза. И в первую очередь было бы логично снять все рестрикции с парламентариев как противоречащие самой природе парламентаризма», — подчеркнул Слуцкий, передавало РИА «Новости».

Во Франции также положительно оценили результаты встречи Путина и Макрона, заявив, что для полной нормализации отношений необходима отмена антироссийских санкций.

«Большинство французов осознают, что продолжение санкционной политики бессмысленно, так как оно не решит крымский вопрос или проблему на Украине»,

— пояснил евродепутат от Франции Тьерри Мариани «Известиям».

По словам политика, экономические рестрикции в отношении РФ поспособствовали ухудшению ситуации в сфере предпринимательства: в частности пострадали сельскохозяйственные предприятия, которые лишились большого рынка сбыта для своей продукции. Поэтому, как пояснил Мариани, Парижу необходимо руководствоваться исключительно своим мнением и, не поддаваясь давлению США, проводить независимую политику. Кроме того, Франции не стоит идти на поводу у Польши или прибалтийских государств, подчеркнул евродепутат.

В то же время в Германии, напротив, не видят оснований для ослабления санкций против России. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он подчеркнул, что перед тем, как страна уберет ограничения в отношении РФ, Москва должна помочь урегулировать конфликт на Украине. «До сих пор это было невозможно. И пока это так, будет также сложно говорить о санкциях ЕС», — пояснил министр.

Как пояснил Маас, во время своего визита в Россию, он увидел, что у Москвы есть все возможности для устранения кризиса на востоке Украины. Противоположного мнения придерживаются простые граждане ФРГ. Так, 22 августа агентство DPA опубликовали исследование, организованное социологической службой YouGov — опрос показал, что большинство жителей Германии считают необходимым ослабить санкции Европы против России. 21% респондентов поддержал незамедлительную отмену ограничительных мер, а еще 32% посчитали, что пришло время для смягчения рестрикций. Меньше четверти (23%) граждан ФРГ по-прежнему уверенны в действенности санкций, введенных пять лет назад — остальные участники исследования не имели четкой позиции по данному вопросу.