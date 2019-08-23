Отказался сам: обмен заключенными с Украиной пройдет без Вышинского

В результате обмена заключенными, переговоры о котором сейчас ведутся между Россией и Украиной, на родину могут вернуться более 60 граждан обеих стран. В то же время в списки для передачи не войдут бывший главный редактор РИА «Новости — Украина» Кирилл Вышинский и осужденный в России по обвинению в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов, сообщает «Коммерсант».

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Ожидается, что Россия и Украина передадут друг другу по 33 человека. Точные сроки обмена не называются, однако отмечалось, что он должен состояться «до конца августа».

Издание уточняет со ссылкой на источники, что Вышинский сам отказался от участия в обмене, так как намерен добиться своего оправдания и последующего освобождения через украинский суд.

Кирилл Вышинский обвиняется на Украине в государственной измене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сам журналист свою вину не признает, суд по его делу неоднократно переносился. Россия не настаивала на его обязательном включении в списки для обмена, так как освобождение Вышинского является отдельным и «принципиальным» моментом для Москвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться «уже в ближайшие дни».

«Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело. Я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я занимаюсь этим лично»,

— цитирует украинского лидера принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Также Зеленский отметил, что первые результаты переговоров должны появиться уже в ближайшее время, однако сам президент при этом не хочет делать преждевременных выводов.

В результате обмена в Россию могут отправиться задержанные на Украине россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов.

По данным Минобороны РФ, в ноябре 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) обманом выманила с пункта пропуска «Чонгар» на границе с Крымом и увезла в Николаевскую область прапорщика Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Баранова. Украинский суд предъявил мужчинам обвинения в госизмене — в ходе заседаний они так и не признали вину.

Другой россиянин Мефедов изначально проходил как обвиняемый по делу о беспорядках, которые устроили сторонники и противники «евромайдана» в Одессе в 2014 году. Мужчину признали невиновным, однако тут же арестовали по делу о сепаратизме. Спустя пять лет заключения в СИЗО его отпустили под залог в 808,3 тыс. рублей

Ранее на этой неделе собеседник издания «Коммерсант», близкий к переговорному процессу, сообщил, что стороны вышли на заключительный этап согласования. По информации издания, в результате обмена на Украину точно вернутся 24 моряка, задержанные российскими военно-морскими силами в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Причиной задержания стало незаконное пересечение украинскими кораблями государственной границы РФ.

Помимо этого сообщалось о возможной выдаче на родину еще пяти украинских граждан, которые были осуждены в России за различные преступления. Как сообщает «Интерфакс», в случае выдачи заключенные будут отбывать наказание уже на Украине.

В Кремле положительно отреагировали на появившиеся сведения о развитии переговоров, сообщает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, продвижение в деле обмена заключенными – свидетельство того, что диалог между российским и украинским президентами начинает налаживаться. Также пресс-секретарь констатировал «осторожный оптимизм» российского руководства относительно будущего обмена.

«Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров», — прокомментировал ситуацию Песков в разговоре с российскими медиа.

Возможность грядущего обмена прокомментировали и в российском МИДе. Глава ведомства Сергей Лавров напомнил, что для обмена необходимо согласование различных аспектов — в частности, правовых, технических и организационных, пишет РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у нее есть информация на этот счет, но поделиться ей она на данный момент не может.

Ранее в пятницу пресс-служба российского посольства на Украине заявила ТАСС, что в Киев прилетела уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая пробудет в городе один день. Конкретную цель визита Москальковой в диппредставительстве не назвали.

В прошлом месяце Татьяна Москалькова напомнила, что в список удерживаемых Украиной россиян входит 50 человек, из которых 27 находятся в местах лишения свободы.