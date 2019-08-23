Новое оружие США: чем ответит Россия

Президент России Владимир Путин выступил с важным заявлением о дальнейших действиях РФ после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и потребовал разработать ответ на испытания новой крылатой ракеты в Соединенных Штатах. 23 августа состоялось оперативное совещание президента с постоянными членами Совета Безопасности.

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Свое выступление Путин начал с заявления о том, что 18 августа Вашингтон провел испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составляет более 500 км, что нарушает договор. Российский лидер подчеркнул, что Кремль не раз заявлял о несоблюдении ДРСМД со стороны Вашингтона.

По мнению Путина, испытание универсальной пусковой установки МК-41 доказывает обвинения РФ в адрес США.

«Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали, — подчеркнул президент. — И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?»

В очередной раз Владимир Путин также подчеркнул, что США, судя по всему, использовали обвинения в адрес России в качестве повода, чтобы разорвать договор, ограничивающий свободу действий Вашингтона.

Президент также отметил, что РФ не желает принимать участия в затратной и «разрушительной для нашей экономики» гонке вооружений. Однако выход США из ДРСМД вынуждает Москву разрабатывать системы новейшего оружия, «не имеющие аналогов в мире».

«Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем», — подчеркнул Владимир Путин.

США, по словам президента, могут разместить новые системы в Азиатско-Тихоокеанского регионе, но и это затрагивает интересы РФ. В связи с этим глава государства поручил Министерству обороны, МИДу и другим профильным ведомства разработать перечень мер по подготовке симметричного ответа.

«При этом Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности», — подчеркнул глава государства.

Вашингтон с 2013 года начал систематически обвинять Москву в нарушении ДРСМД. Недовольство США было связано с российской ракетой с индексом 9М729, дальность которой якобы превышает установленный договором минимум. Россия же опровергала все выпады США, а также предъявляла встречные обвинения.

Параллельно с этим Москву беспокоит вопрос продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Накануне первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский выразил опасения в связи с возможным началом новой гонки вооружений после разрыва ДРСМД. Об этом он заявил на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН.

По мнению дипломата, Вашингтон не заинтересован в сохранении СНВ-3. Полянский также заявил, что после выхода Вашингтона из договора об ограничении систем противоракетной обороны была выбита «очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями», которая дала возможность заключить договор о сокращении наступательных вооружений.

Заместитель российского постпреда также выразил надежду, что здравый смысл в отношениях между Москвой и Вашингтоном возобладает. Говоря о возможных действиях Совбеза, которые он может предпринять, чтобы достигнуть договоренностей между Россией и США, дипломат сказал: «У нас у всех есть дети, мы все хотим светлого будущего для них. Так что если мы будем исходить из этого понимания, то мы сможем что-то сделать».

В свою очередь исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что по окончании существования ДРСМД Вашингтон предпринимает шаги для устранения угрозы от размещенных Россией и Китаем ракет средней дальности. При этом он обратил внимание, что у США нет ракет средней дальности наземного базирования.

«Российская Федерация обновляет и диверсифицирует свой потенциал ядерного оружия, и ее общий ядерный арсенал, вероятно, существенно вырастет в последующее десятилетие. Этот рост в основном будет основан на прогнозируемом росте количества нестратегических ядерных средств», — считает Коэн.