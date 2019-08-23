«Шаг за шагом»: в Кремле сообщили о начале диалога Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о налаживании диалога между Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он отметил, что речь идет о договоренностях, которые главы государств достигли в ходе своего разговора.

«Пока мы констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров», — прокомментировал Песков сообщения СМИ о скором обмене заключенными между Украиной и Россией.

Путин и Зеленский недавно провели разговор по телефону, в котором глава российского государства заявил необходимости «неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения» в Донбассе.

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Диалог между главами двух стран произошел по инициативе Киева, сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно информации пресс-службы Кремля, основной темой беседы стал вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По мнению Путина, для этого необходимо исключить возможность обстрелов украинскими войсками населенных пунктов, которые приводят к жертвам среди мирного населения. Звонок был инициативой Зеленского, который, по его словам, попросил Путина «повлиять на другую сторону» в Донбассе, где в то время произошли обстрелы.

Известно, что во время переговоров также обсуждалась возможность встречи в нормандском формате с лидерами Франции и Германии.

В случае если переговоры состоятся, это будет первая личная встреча Путина и Зеленского, а также первая в нормандском формате после избрания нового главы Украины.

Стороны также достигли прогресса в сфере обмена задержанных и осужденных граждан своих стран. Речь, в частности, идет об украинских моряках, задержанных Россией в ноябре за незаконное пересечение государственной границы. По данным издания «Коммерсант», всего в обмене примут участие более чем 60 человек с обеих сторон.

Правда, обмен не коснется осужденного в Крыму за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, а также главного редактора РИА «Новости — Украина» Кирилла Вышинского. Журналист, которого обвиняют в госизмене, хочет сам добиться оправдательного приговора.

Зеленский рассказал СМИ, что обмен задержанных будет проходить в несколько этапов. «Результаты шаг за шагом», — сказал Зеленский. Президент пояснил, что решение этого вопроса может произойти в течение нескольких дней. «Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать», — заключил Зеленский.

Ранее Песков рассказал, что Путин относится к Зеленскому положительно. Он также отметил, что для лидера России важнее реализация достигнутых договоренностей, а не разговоры. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что президент России является сторонником диалога для решения насущных проблем и назвал ситуацию на Украине «запущенной».

Риторика украинской власти в отношении Москвы также стала более умеренной. Однако Зеленский недавно заявил, что для возвращения России в «большую восьмерку» необходимо «вернуть Крым».

В ответ на это заявление представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Зеленскому «подсунули бессмысленный набор букв». Свое высказывание она аргументировала тем, что украинский президент неверно выразился о дипломатии, высокой дипломатии и нахождении России в повестке.

Россия не принимает участие во встречах «семерки» с 2014 года. Формат изменился с G8 на G7 в связи с присоединением Крыма к России. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос с принадлежностью Крыма, который вошел в состав России после референдума, проведенного в соответствии с международным правом, закрыт.