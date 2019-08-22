«Понять Путина»: в Британии снимают сериал о президенте России

Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине. Трехсерийная картина получила название «Путин: история русского шпиона». По словам исполнительного продюсера проекта Джеймса Рогана, лента расскажет о том, как личный опыт российского лидера повлиял на его политику.

«Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир», — сказал Роган.

Создатели фильма также отметили, что картина отправит зрителя в «беспрецедентное путешествие в сознание лидера XXI века». К тому же, для создания ленты будут использованы материалы из интервью Путина и близких к нему людей.

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«Фильм расскажет, как современная Россия создавалась через обостренное чувство предательства, гордости и злости и как ценности Путина экспортировались в разные части мира — от Крыма до Солсбери и Вашингтона», — говорится в анонсе, который размещен на сайте телеканала.

В тексте также отмечается, что, заняв пост президента, Путин якобы намеревался «сделать Россию снова великой» и изменить ее положение на международной арене.

«Самый влиятельный человек в мире»

Это будет далеко не первый фильм о российском президенте. К примеру, в 2017 году американский режиссер Оливер Стоун представил четырехсерийный фильм под названием «Интервью с Путиным». Проект представлял собой 30 часов интервью, которые были сделаны с июля 2015 года по февраль 2017 года.

Сам Стоун говорил, что Путин впечатлил его своими лидерскими качествами, отстаиванием интересов России. По его мнению, российский лидер является «истинным сыном России». Он также добавлял, что ему импонирует дисциплинированность, работоспособность, выносливость президента. В Кремле же Стоуна называли человеком «талантливым и непредсказуемым в плане творческих проявлений».

Документальный фильм о Путине также выпускал и телеканал CNN. Картина под названием «Владимир Путин — самый влиятельный человек в мире» вышла в 2017 году. Режиссером проекта выступил журналист Фарид Закария, который попытался за 40 минут рассказать всю историю постсоветской России.

Однако в итоге фильм представляет собой набор документальных кадров с крушением СССР и диким капитализмом под звуки государственного гимна. Работа Закарии лишь воссоздает набор «популярных клише» и не показывает никакой новой информации.

Но про Путина выходят не только документальные фильмы, чаще всего в западных СМИ появляются длительные интервью с президентом России. В частности, летом 2018 года он переговорил с журналистом телеканала Fox News Крисом Уоллесем. Интервью состоялось после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Тогда президент отвечал на вопросы журналиста в прямом эфире.

При этом интервью Путина для Fox News даже было номинировано на премию «Эмми» и претендует на получение награды в номинации «Выдающееся интервью в прямом эфире», где в общей сложности представлены шесть конкурсантов.

К слову, Уоллес после разговора с российским лидером решил провести свой отпуск в России. В ходе поездки журналист посетил Санкт-Петербург и Москву. После возвращения в США, он говорил, что у него не было «ни единого признака каких-то неприятностей или вроде того».

В то же время на Западе есть и откровенно странные проекты с президентом России. К примеру, на британском телеканале «Би-би-си» выходит шоу, ведущим которого является созданный в 3D-графике «мультипликационный Путин».

Концепт шоу построен на так называемой «клюкве», анимированный ведущий постоянно шутит по КГБ, СССР и остальные стереотипные вещи. При этом телешоу показывает довольно низкие рейтинги, а критики обвиняют создателей в некомпетентности.

В Кремле же отмечают, что британская телерадиокорпорация не запрашивала разрешение на использование образа президента России в своей программе.