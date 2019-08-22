«Пусть они попросят»: зачем Запад позовет Россию на G7

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дал понять, что Россия не ставит задачу непременного возвращения к формату «большой восьмерки».

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Представитель Кремля отметил, что многие вопросы, в том числе касающиеся глобальных мировых проблем в геополитике, безопасности или экономике, для России эффективнее решать в формате G20, в который входят такие гиганты, как Индия и Китай.

О возможном возвращении России в «большую восьмерку» — неформальный клуб индустриально развитых стран — вновь заговорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что Россия — «глубоко европейская держава», и Франция хочет видеть ее в формате G8. В настоящее время в организацию входят семь стран: Британия, Италия, Франция, США, Великобритания, Япония и Германия.

Подобной позиции придерживается и президент США Дональд Трамп, который также заявил о необходимости возвращения России в «большую восьмерку».

Он говорит об этом не в первый раз: в 2018 году на саммите «большой семерки» в Канаде он уже выступал с подобной идеей.

«Я бы рекомендовал… это им решать, конечно, но Россия должна быть на встрече, она должна участвовать. Понимаете, нравится вам это или нет, и это может прозвучать неполиткорректно, но в наших руках — управление миром», — сказал Трамп в своей речи.

Правда в то время ситуация в мире была иной, отмечают эксперты. Против президента США велось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в выборы в США.

Теперь, когда расследование завершено в пользу Трампа, у него развязаны руки для диалога с Россией. Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» программный директор клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, сегодня, когда обвинений Мюллера больше нет, американский президент может действовать более свободно.

«Вопрос, насколько я понимаю, поднят Францией, и он о том, когда Россия может туда вернуться, если это вообще произойдет. Так что он вполне может быть поднят, но они продолжают слышать, что Россия сама не просила о возвращении. Так что я бы ожидал, что сначала должно произойти это», — цитируют заявление представителя администрации Трампа РИА «Новости».

При этом в Вашингтоне отметили, что лидеры «семерки» не будут голосовать по вопросу возвращения России в состав группы.

«G7 работает на основе консенсуса. <...> Мы ожидаем, что вопрос участия или неучастия России будет обсуждаться лидерами», — уточнили в Вашингтоне.

Заявления Трампа о желании видеть Россию в составе G8 звучат на фоне общего ухудшения характера российско-американских отношений. Между сторонами нет доверия, США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Судьба продления другого договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ--3) находится под вопросом.

Однако Суслов не видит в этом противоречия. «Выход из соглашения связан с желанием обеспечить себе свободу рук», — считает он.

Эксперт напоминает, что политика США состоит в «системном противостоянии». С Россией и Китаем, но с «Китаем — в первую очередь».

«США рассматривают Китай как главного стратегического соперника, но в то же самое время США понимают, что стратегия одновременного сдерживания России и Китая не работает: ставка на неизбежное столкновение России и Китая между собой также не оправдывается», — говорит Суслов.

Америка, по мнению эксперта, ждала момента, когда Москва «начнет рассматривать Китай как большую угрозу, чем Запад, но этого не происходит». В связи с этим, Вашингтон пытается налаживать отношения с Москвой и вопрос «большой восьмерки» лежит в этой плоскости, считает Суслов.





Юбилей без России

В этом году исполняется 25 лет со дня принятия России в «большую восьмерку». Это произошло при президенте Борисе Ельцине, когда экономика России была гораздо слабее нынешней, а ее политическое влияние было весьма слабым. Считается, что это было сделано «авансом» для укрепления статуса президента России.

При этом в США и республиканцы, и представители демократической элиты неоднократно заявляли, что Россия не соответствует многим критериям нахождения в «большой восьмерке». К тому же в финансовую «восьмерку» Россия не входила, и эти вопросы решались без нее.

Россия покинула этот клуб, когда лидеры стран, составлявших «семерку», отказались приезжать на саммит в Сочи в 2014 году из-за присоединения Крыма к России. Несмотря на то, что полуостров стал частью страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, Запад отказывается признавать его частью РФ.

О другой причине выхода России из «восьмерки» напомнила в среду канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что Россия была отстранена не без причины, и хотя в выполнении минских договоренностей есть прогресс, его пока недостаточно.

Минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку». Москва неоднократно указывала, что не является стороной конфликта внутри Украины, а также отмечала, что Киев отказывается от выполнения пунктов договоренностей.

С минскими соглашениями связывает возможное возвращение России в клуб и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, возвращение формата G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.

Вопрос возвращения России в «большую восьмерку» увязывают с вопросом Украины также в Великобритании. Премьер-министр страны Борис Джонсон в четверг заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Англия проголосует против возвращения России.

Британский премьер, как сообщает пресс-служба Зеленского, рассказал об этом во время телефонного разговора. Накануне Джонсон также высказался по поводу возможного возвращения России в «большую восьмерку». Он сказал, что доводы за возвращение России еще нужно найти. Он также отметил, что необходимо убедиться.

Стоит отметить, что Япония, которая в настоящее время ведет с Россией диалог о возможном заключении мирного договора, высказалась о России в G8 более мягко. Как сообщает РИА «Новости», источник в японском МИДе проинформировал о том, что Токио выступает за более активное привлечение российской стороны к решению международных проблем.

В то же время пока об участии России в решении «международных проблем» в рамках «большой восьмерки» речи не идет, отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«Ни Макрон, ни Трамп не зовут Россию в качестве полноценного участника», — говорит эксперт, по словам которого речь идет о формате «7+1». Как предполагает Тимофеев, у стран «семерки» есть желание «пригласить Россию на саммит и высказать все претензии: речь не о том что Россия возвращается».

Эксперт также считает, что для Трампа было важно выразить свою поддержку приглашению России, чтобы Макрон не выглядел как «монополист этой идеи». Тимофеев считает, что приглашение надо рассматривать как сигнал о том, что США готовы разговаривать, а не «признать Крым российским».

Не исключено, что заявления Трампа о желании видеть Россию в формате «восьмерки» связано с его общим негативным отношением к наследию предшественника Барака Обамы. «Трамп разрушил все наследие Обамы», — говорил «Газете.Ru» ведущий эксперт The Atlantic Council Мэтью Берроуз.

За время нахождения у руля нынешний лидер торпедировал практически все решения экс-президента и вновь упомянул Обаму, когда говорил о России в G8. По мнению Трампа, на этот шаг Обама пошел, так как Путин «переиграл» его. «Он хотел ухода России, но я считаю, что было бы гораздо более правильным, чтобы Россия была в G8», — добавил глава США.