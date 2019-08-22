«После возвращения Крыма»: Зеленский поставил условие России

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности возвращения России в «большую восьмерку».

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Восстановление формата станет возможным после «возвращения» Крыма, «прекращение боевых действий в Донбассе», а также освобождения заключенных граждан Украины, и украинских моряков, находящихся в тюрьмах и СИЗО, написал Зеленский в своем фейсбуке.

По его словам, это станет «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Россия перестала принимать участие во встречах «семерки» в 2014 году. Формат изменился с G8 на G7 в связи с присоединением Крыма к России. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос с принадлежностью Крыма, который вошел в состав России после референдума, проведенного в соответствии с международным правом, закрыт. В то же время для ее возвращения потребуется, чтобы страны-участницы смягчили свои позиции по этому поводу.

Ранее на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выступает против возвращения к G8.

Накануне стало известно, что главы США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон согласились о необходимости пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Вероятно, Трамп поставит этот вопрос на саммите «семерки» во французском Биаррице. Встреча пройдет 24-26 августа.

При этом 20 августа Дональд Трамп во время переговоров с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом отметил, что выступает за идею вернуть Россию в «семерку».

«Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно, — сказал глава он. — Ей [России] следует быть в G8, поскольку во многих вещах, которые мы обсуждаем, должна участвовать Россия».

Такая позиция уже высказывалась американским главой и перед саммитом «большой семерки» в Канаде в прошлом году.

«Возможно, я буду неполиткорректным, но, нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров», — отмечал Трамп.

В то же время есть шанс на смягчение странами «семерки» своих требований. В частности, они могут ограничиться условием соблюдения минских соглашений. Эммануэль Макрон, например, в прошлом году, говоря о перспективах возвращения России в G8, не стал поднимать вопрос принадлежности Крыма.

«Россия — великая европейская держава. Мы должны работать вместе. Но нужно быть последовательным: мы расширим G7, только если будут соблюдены минские соглашения по Украине… Мяч на стороне России», — заявил Макрон в июне прошлого года.

Таким образом, шанс на возвращение РФ в «восьмерку» напрямую зависит от развития украинского вопроса и реализации минских соглашений.

Минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

При этом еще в прошлом году, комментируя призыв Трампа вернуть Россию в «семерку», пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва сосредоточена на «других форматах», имея в виду «группу двадцати».

Как отмечает программный директор Валдайского клуба, директор института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцев, участие в саммитах «восьмерки» сейчас не вполне отвечает интересам России.

«Символически было бы важным перевернуть страницу после украинского кризиса, но это значение будет только символическим, поскольку структурные проблемы европейской безопасности, намерение США развивать свой ядерный потенциал и размещать ракеты никуда не уйдет даже если США выступят с предложением вернуть Россию в «группу восьми», — отмечает эксперт.

Такого же мнения придерживается глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Россия — под санкциями стран «семерки», и гипотетическое возвращение в этот формат нашей страны при неизменных обстоятельствах означало бы заведомое признание неравенства там прав и возможностей участников. Разумеется, для России это не может быть приемлемым», — написал Косачев в фейсбуке.

По его словам, даже в случае отмены санкций, это останется для Москвы формулой «семь плюс один».