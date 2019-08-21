Раскол в G7: Меркель не видит Россию в «восьмерке»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон знает о шагах по реинтеграции России в G7, но не считает, что у пока Москвы есть основания для воссоединения с «семеркой» после ее «провокаций в Солсбери, на Украине и в других местах». Об этом британский лидер заявил на пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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«Учитывая то, что произошло в Солсбери — использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность и гражданскую войну на Украине, учитывая провокации России не только на Украине, но и во многих других местах, должен сказать: я всецело согласен с Меркель в том, что вопросом о возвращении России в G7 еще только предстоит заниматься», — указал Джонсон.

Меркель также указала, что Запад пока не видит Россию в G7.

«По-прежнему нельзя говорить о том, что причины, по которым мы в 2014 году исключили Россию, потеряли актуальность», — сказала немецкий лидер.

Саммит «семерки» состоится уже 24 августа, повестка, которую предстоит обсудить лидерам-участникам, достаточно обширна. Одним из центральных вопросов, судя по всему, станет возвращение России в G7 и, конечно, конфликт в Донбассе, в причастности к которому Запад обвиняет Россию притом, что Москва указывает на отсутствие доказательств этого.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обсудить ситуацию на Украине и в то же время солидарны в том, что Россию необходимо вернуть в состав G7, передает ФАН.

«Мы приняли к сведению, что американцы желают реинтегрироваться с ними [Россией] в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу», — приводят американские СМИ сообщение дипломатических источников.

Накануне

Трамп в ходе встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом одобрил идею вернуть Россию в «семерку».

«Я думаю, что было бы уместно видеть Россию в этой группе. Если бы кто-то начал предпринимать какие-то действия в этом направлении, я бы, конечно, был бы склонен поддерживать эту инициативу», — признался президент США.

При этом он указал, что решение о том, что Россию больше не будут приглашать на встречи в рамках этого проекта, принимал в 2014 году предыдущий американский лидер Барак Обама. Вместе с тем, по словам Трампа, на встречах часто обсуждаются вопросы, касающиеся России.

«Я принимал участие в многочисленных встречах G7. Путин переиграл Обаму, поэтому президент США посчитал, что участие России в дальнейших встречах нежелательно. Но я думаю, что это должна быть именно «восьмерка», — подчеркнул Трамп.

Днем ранее президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном в городке Борм-ле-Мимоза рассказал, что российская сторона всегда рада вернутся к формату G8.

«Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмерку» в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», — заявил российский лидер.

Его французский коллега, в свою очередь, назвал условие возвращения к формату G8 с участием России – это прекращение войны в Донбассе.

«Раздражитель — это ситуация на Украине.

То есть разрешение данного конфликта также является той самой магической палочкой, которая откроет дверь России для возвращения в клуб «семерки», которая может стать «восьмеркой». Я считаю, что это отвечает интересам абсолютно всех сторон – найти выход из данной ситуации», — детализировал Макрон.

Год назад руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как «неизбежное» и «уступки» могут позволить ей присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Указанные страны проводят встречи в таком формате с 1976 года, в период с 1991 по 2002 год к ним присоединилась Россия и G7 была преобразована в «восьмерку», передает НСН.

G8 распалась после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Несмотря на то, что полуостров вошел в состав РФ после референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, тогдашний президент США Барак Обама и другие участники приняли решение вернуться к формату G7.