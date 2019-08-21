Путин в Финляндии: о 2024 годе говорить еще рано

Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки для переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё. В ходе встречи лидеры обсудили ряд двухсторонних и международных вопросов.

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На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер заявил, что Москва не рвется в Совет Европы, и если страну не хотят видеть в организации, РФ «готова обойтись».

«Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока», — добавил Путин.

По его словам, Европе и России следует «относиться друг к другу непредвзято и объективно оценивать события, которые происходят внутри стран».

«Искать вместе решение вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских институтов», — подчеркнул Путин.

В свою очередь Ниинистё заявил, что финская сторона поддерживает возвращение России в Совет Европы. Дело в том, что в 2014 году Москва перестала сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Причиной послужило лишение российской делегации прав в организации на фоне событий на Украине. Начиная с 2017 года Москва также перестала платить членские взносы в СЕ. Российская делегация вернулась в ПАСЕ лишь летом 2019 года, потому что комитет организации вернул все права представителям России.

Говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, лидеры затронули вопрос отношений между Россией и Евросоюзом, который особенно актуален учитывая председательство Финляндии в Совете ЕС.

По словам Путина, Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом.

«Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной», — добавил российский президент.

Между тем финская сторона не раз заявляла о необходимо диалога между Россией и Европой. В частности, с таким заявлением в июле выступил премьер страны Антти Ринне.

«У нас есть общая линия в отношении России, и мы, без сомнения, будем ее придерживаться. В то же время мы хотим вести диалог с Россией и, например, сотрудничать по вопросам экологии», — говорил Ринне в интервью Handelsblatt.

По его словам, речь идет о более тесном сотрудничество по экологическим вопросам между прибрежными странами Балтийского моря. Он также выразил надежду, что этот шаг «поможет установить доверие между Россией и ЕС».

В то же время о необходимости диалога между Москвой и Брюсселем накануне говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, Россия является европейской страной.

«Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — сказал Макрон на встрече с Путиным во Франции.

Он также добавил, что в настоящее время следует заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией, потому что отношения сторон играют ключевую роль в мире.

Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, чем будет заниматься после 2024 года, заявил, что в настоящее время 2019-й, и об этом говорить еще рано.

Президенты России и Финляндии в ходе встречи кратко обсудили ситуацию на Украине. Переговоры Путина и Ниинистё прошли перед визитом финского лидера в Киев. Финляндия, как и остальные страны ЕС, придерживается политики санкций в отношении России, которые были введены из-за Крыма.

Несмотря на то, что полуостров вошел в состав России по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, западные страны во главе США отказались признать Крым частью российского государства.

Кроме того, встреча Путина и Ниинистё состоялась на фоне ужесточение визовых требований Финляндии для граждан России. О введении новых правил финская сторона сообщила в начале августа. Теперь россиянам при подаче заявлений на шенгенскую визу придется предоставить все подтверждающие документы о поездке. Новые требования вступят в силу с сентября, в Финляндии данные меры объяснили директивой Евросоюза.

Москва нейтрально отреагировала на ужесточение визовых требований для россиян. В пресс-службе МИД России отметили, что подобными требованиями руководствуются и другие страны ЕС.

«Рассчитываем, что данные изменения не будут создавать каких-либо препятствий для получения виз россиянами в консульских учреждениях Финляндии», — добавили в ведомстве.

При этом, по словам директора консульского департамента российского МИД Ивана Волынкина, Москва не планирует вводить ограничения для граждан Финляндии.

«С учетом подтвержденного конкретными практическими шагами стремления России к облегчению визовых процедур и полному устранению визовых барьеров для свободного передвижения, какого-либо ответного ужесточения процедуры получения виз для граждан Финляндии российской стороной не планируется», — подчеркнул Волынкин.