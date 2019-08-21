«Тотальная чистка»: журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире

Журналисты грузинского телеканала «Рустави 2» Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили объявили о своем уходе в прямом эфире. Телеведущие выступили с данным заявлением во время выпуска новостей.

«Красные линии пересечены. В «Рустави 2» началась тотальная чистка. Это конец и для меня, конец такого «Рустави-2», который я любил и который ценили зрители. Я сегодня покидаю «Рустави-2», но оставляю надежду, что мы еще увидимся», — сказал Сесиашвили.

По его словам, он в течении 12 лет проработал с людьми, которые «создавали свободное пространство в Грузии и лучший телевизионный продукт».

Реклама

В свою очередь Джоджуа отметила, что была ведущей на «Рустави 2» более 13 лет.

«Я прощаюсь с вами, увидимся в другом пространстве и на другом канале. Борьба за спасение страны продолжается», — добавила журналистка.

Она также отметила, что за увольнениями ведущих журналистов «Рустави 2» якобы стоит бывший премьер-министр Грузии Бидзине Иванишвили.

«Сегодня Иванишвили окончательно осуществил оккупацию канала. У нас отняли свободное слово. Я не буду работать на телевидении, откуда не смогу сказать вам, что реально происходит в стране, которая несется в бездну. Поэтому я покидаю это место, которое было моим вторым домом», — подчеркнула Джоджуа.

Журналисты объявили о своем уходе после того, как с телеканала был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Речь идет об инциденте, который произошел в начале июля. Тогда Габуния в передаче «Постскриптум» больше минуты нецензурно выражался в адрес российского лидера.

Действия журналиста резко осудили власти и народ Грузии, у здания «Рустави 2» даже был организован митинг против Габунии и тогдашнего гендиректора телеканала Нико Гварамии. Москва также осудила действия журналиста, в Госдуме даже предложили ввести санкции против Грузии из-за поступка Габунии. Однако Путин отказался вводить ограничительные меры. В итоге «Рустави 2» перешел в собственность Кибару Халваши, который уволил Гварамию. При этом журналист до сих пор не извинился за нецензурную брать в адрес президента России.

Новым гендиректором «Рустави 2» стал Паата Салия, помимо Габунии он также уволил начальника информационной службы Нодар Меладзе и продюсера Георгия Лаперашвили. По его словам, серия увольнений работников телеканала будет продолжена.

«Увольнение Меладзе, Лаперашвили, Габунии связано с теми финансовыми вопросами, теми убытками, с которыми столкнулась телекомпания», — пояснил Салия.

Он также добавил, что «Рустави 2» может подать в суд на Габунию из-за ряда его заявлений, которые он делал, будучи в отпуске.

Между тем бывший гендиректор «Рустави 2» Гварамия в середине августа организовал свой телеканал под названием «Мтавари архи».

«Владельцем контрольных акций и директором являюсь я. Композиция этих долей является временной и условной. Вскоре узнаете об инвесторах, здании, частоте, и я очень надеюсь, о счете», — заявил Гварамия.

При этом уволенные с «Рустави 2» журналисты могут перейти именно на «Мтавари архи». К примеру, Габуния сам говорил, что планирует вести одну из программ на телеканале Гварамии. По его словам, он рассчитывает создать аналог «Постскриптума», который он вел на «Рустави 2».

Однако планам по запуску нового телеканала Гварамии может помешать генпрокуратура Грузии. Дело в том, что в начале августа экс-гендиректора «Рустави 2» обвинили в причинении крупного финансового ущерба телеканалу. Следователи утверждают, что Гварамия действовал против интересов «Рустави 2», из-за чего бюджет телеканала не досчитался 6 млн лари (более 135 млн рублей).

Кроме того, по данным прокуратуры, в 2016 году компания «Интермедиа плюс» купила две квартиры в Тбилиси общей площадью 240 кв. метров за более чем 565 тыс. лари (12,7 млн рублей), которые в 2017 году Гварамия переоформил на себя, а затем продал более чем за 602 тыс. лари (13,5 млн рублей).

При этом, если Гварамию признают виновным по всем статьям, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.