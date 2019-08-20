Вернуть Россию в G8: Трамп рассказал, как Путин обхитрил Обаму

Россия должна снова начать принимать участие в саммитах группы развитых государств G7, возвратив этому объединению название G8, заявил глава Белого дома Дональд Трамп после встречи в Овальном кабинете с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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«Я думаю, что было бы уместно видеть Россию в этой группе. Если бы кто-то начал предпринимать какие-то действия в этом направлении, я бы, конечно, был бы склонен поддерживать эту инициативу», — признался президент США.

При этом он указал, что решение о том, что Россию больше не будут приглашать на встречи в рамках этого проекта, принимал в 2014 году предыдущий американский лидер Барак Обама. Вместе с тем, по словам Трампа, на встречах часто обсуждаются вопросы, касающиеся России.

«Я принимал участие в многочисленных встречах G7. Путин перехитрил Обаму, поэтому президент США посчитал, что участие России в дальнейших встречах нежелательно. Но я думаю, что это должна быть именно «восьмерка», — подчеркнул Трамп.

Накануне президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном в городке Борм-ле-Мимоза рассказал, что российская сторона всегда рада вернутся к формату G8.

«Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмерку» в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», — заявил российский лидер.

Его французский коллега, в свою очередь, назвал условие возвращения к формату G8 с участием России – это прекращение войны в Донбассе.

«Раздражитель — это ситуация на Украине.

То есть разрешение данного конфликта также является той самой магической палочкой, которая откроет дверь России для возвращения в клуб «большой семерки», которая может стать «восьмеркой». Я считаю, что это отвечает интересам абсолютно всех сторон – найти выход из данной ситуации», — детализировал Макрон.

Год назад руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как «неизбежное» и «уступки» могут позволить ей присоединиться к G7, не возвращая Крым Украине.

Госсекретарь не смог сказать, какие именно «уступки» ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает, что Россия «незаконно присоединила Крым в 2014 году», что привело к ее отстранению от G7, передает НСН.

При этом в июне того же года в канадской провинции Квебек на ужине с министрами иностранных дел стран «семерки» в ходе саммита G7 американский лидер заявил, что Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски.

По словам американского лидера, почти 25% всего времени на саммите G7 в канадском Квебеке было посвящено обсуждению России. Если бы Москва вернулась в G8, отметил Трамп, то можно было бы в разы более продуктивно обсуждать самые разные темы.

Кроме того, глава Белого дома добавил, что будь Путин на саммите в Ла Мальбе, его можно было бы попросить «сделать очень и очень важные для всего человечества вещи». Более того, Трамп убежден, что личные встречи с глазу на глаз продуктивнее, нежели разговоры по телефону.

Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, «отвечает общим интересам», передает ФАН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках завязавшегося дискурса напомнил, что Россия никогда не просилась обратно в G8.

«Мы никогда ни у кого не просились назад.

Когда было принято решение о том, чтобы наши партнеры западные в «восьмерке» больше не участвовали, и они вернулись в свой формат «семерки», мы это восприняли как их решение. И прекрасно работаем в других форматах — и в ШОС, и в БРИКС, особенно в «двадцатке», где разделяют наши подходы», — заявил дипломат.

С начала 2014 года Россия приняла председательство в «восьмерке». На 4 – 5 июня был запланирован саммит лидеров G8 в Сочи. Однако в марте 2014 года, в связи с вхождением Крыма в состав России, западные страны заявили о прекращении своего участия в G8 и переходе к формату G7 (без участия РФ). В итоге в июне того же года саммит G7 прошел в Брюсселе.