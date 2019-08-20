«Пересмотреть подход»: как Европа разворачивается к России

В отношениях Москвы и Парижа может наступить потепление. 19 августа президент Франции Эмманюэль Макрон принял в своей резиденции в форте Брегансон российского лидера Владимира Путина.

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Пресс-конференция лидеров состоялась до переговоров, повестка которых не меняется уже на протяжении нескольких лет. Традиционно Францию интересуют Украина, Сирия, Ливан, Иран и ситуация вокруг ДРСМД.

Однако Макрон поднял и другую важную тему.

«Я знаю, что Россия — европейская страна. Европа идет от Лиссабона до Владивостока. Российские граждане должны слиться с европейскими. Нам следует пересмотреть подход к взаимодействию между Россией и Евросоюзом. Москва имеет полное право на место в европейской семье», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции.

Вообще французская сторона оказала достаточно теплый прием. Макрон цитировал Достоевского, говорил о подвижках в сирийском вопросе и необходимости восстановить отношения с РФ. Однако главным жестом, который Москва не оставила без благодарности, стало содействие в возвращении России в ПАСЕ. Париж оказал значительную поддержку РФ в Совете Европы, в котором он, к слову, председательствует.

Более того, Франция председательствует и в «большой семерке». Встреча Макрона и Путина прошла в преддверии саммита, что не может не расцениваться как готовность Парижа содействовать Москве и в этом вопросе.

Однако свою позицию по поводу возвращения России в G7 французский лидер высказал достаточно ясно еще в прошлом году.

«Россия — великая европейская держава. Мы должны работать вместе. Но нужно быть последовательным: мы расширим G7, только если будут соблюдены минские соглашения по Украине… Мяч на стороне России», — заявил Макрон в июне прошлого года.

Минские соглашения были заключены в 2015 году. Причиной для появления пакета документов стала военная операция Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе. Основной задачей договоренностей стало урегулирование конфликта. При этом с их реализацией связан вопрос снятия санкций Евросоюза с России. Москва неоднократно указывала, что Киев отказывается от выполнения своей части соглашений. В частности, власти Украины не желают вести диалог с представителями республик Донбасса напрямую и обсуждать вопрос об амнистии для участников конфликта.

О потеплении в отношениях России и Запада даже после заявлений Макрона приходится говорить с осторожностью. Именно украинский вопрос остается главным обстоятельством, ограничивающим свободу действий Европы в отношении России. Однако отступать от своих заявлений и принципов касательно, например, соблюдения минских соглашений, ЕС не может.

Смена власти на Украине подарила Европе надежду на коррекцию беспрекословной позиции Киева по отношению к России и конфликту в Донбассе. Так, например, возвращение РФ в ПАСЕ вызвало у представителей экс-президента Петра Порошенко и его сторонников достаточно негативную реакцию — украинская сторона посчитала действия Европы изменой.

Взгляды Зеленского на отношения с Россией до конца не ясны. Однако эта неопределенность внушает европейским политикам веру в то, что нового президента можно убедить смягчить позицию. Французский лидер, например, не скрывает своего желания увидеть и способствовать началу плодотворного диалога между Россией и Украиной, который, наконец, положит конец конфликту.

«Я хочу еще раз подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас в этой работе, господин президент, и облегчить диалог с Россией», — говорил Макрон после встречи с Владимиром Зеленским.

Переговоры президентов Франции и России прошли после предложения украинского президента Владимира Зеленского организовать встречу нормандского формата. С данным призывом он выступил в начале августа. По мнению Зеленского, срочная необходимость переговоров обусловлена эскалацией конфликта в Донбассе.

Вероятность переговоров с новой украинской властью Макрон, безусловно, обсуждал и с Путиным. Ему, впрочем, удалось добиться некоторых успехов в роли посредника. Говоря о ситуацию на Украине, российский президент заявил, что «здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой осторожный оптимизм». Несмотря на достаточно осмотрительную риторику Путина, подобное заявление все же можно расценивать как позитивные подвижки в этом вопросе.

Впрочем, какие интересы преследует Эмманюэль Макрон, взяв курс на налаживание отношений с Россией, до конца не известно. При этом ходе пресс-конференции французский лидер все же отчасти объяснил свою цель.

«Все те, кто говорят, что это [сближение] не даст ничего, не берут в расчет тот факт, что, если мы позволим всему идти в том же направлении, мы подтолкнем такую великую державу, как Россия, либо к изоляции, либо к привилегированному диалогу с Китаем, либо к новой геополитике, которая будет не в наших интересах», — сказал президент Франции.

Россия и Китай действительно совпадают по ряду ключевых международных вопросов, что, несомненно, способствует сближению двух стран, чьи отношения и без того находятся на высоком уровне. Об этом, кстати, и Владимир Путин, и Си Цзиньпин говорят открыто. Сближение России и Китая вызывает на Западе большую озабоченность. Конечно, антироссийские санкции и жесткая риторика ЕС в адрес России лишь больше подталкивают Москву в сторону Пекина.

Параллельно с этим все большее раздражение у Евросоюза вызывает внешняя политика президента США Дональда Трампа. Европейские лидеры, комментируя действия американского лидера по ядерной сделке, уже не скрывают своего раздражения. Шаги Трампа в отношении Ирана уже привели к эскалации ситуации и втянули в конфликт Европу, которая, помимо прочего, теперь вынуждена беспокоиться о безопасности судоходства в Персидском заливе.

Вместе с тем Трамп всячески поддерживает выход Британии из Евросоюза, что тоже принесло немало головной боли лидерам ЕС. В Соединенном Королевстве, которое играло значительную роль в организации внутренних и внешних процессов в Евросоюзе, к власти пришел один из самых ярких евроскептиков Борис Джонсон. Неизвестно, как сложатся отношения ЕС и нового британского премьер-министра после Brexit. При этом вероятность того, что Трамп в лице Джонсона заполучит надежного партнера на территории Европы, достаточно высока.

В то же время позиции Ангелы Меркель, негласного лидера Евросоюза, постепенно ослабевают. Макрон, не раз заявлявший о своих амбициях, намерен занять место канцлера Германии после ее ухода из политики. Сыграть ключевую роль в разрешении конфликта в Донбассе, помешать сближению России и Китая, а также дать отпор Трампу, который своими действиями нарушает безопасность, — внушительный список достижений для претендента на лидерство в Евросоюзе.

Впрочем, добиться ощутимых успехов на всех направлениях Макрону будет достаточно сложно. Конечно, в каждом вопросе важна позиция Германии, которая пока крепко сохраняет свои позиции в Евросоюзе и контролирует все ключевые процессы.

Стоит также отметить, что надежда на изменения в отношениях ЕС и России исходит не только из Парижа и Киева. Осенью сменится не только правительство на Украине, которое может способствовать продвижению диалога, но и руководство Евросоюза.

Евросовет должен возглавить бельгиец Шарль Мишель, Еврокомиссию — Урсула фон дер Ляйен из Германии.

Глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер, говоря о перспективах развития двусторонних отношений после смены руководства, подчеркнул, что шанс на улучшение ситуации действительно есть.

Впрочем, говорить о том, что новые руководители ЕС кардинально поменяют отношения с Россией, пока не приходится. Урсула фон дер Ляйен в июле заявляла о важности ведения диалога с Москвой не без привычных оговорок.

«Россия — наш сосед и всегда будет нашим соседом. <...> Мы всегда должны быть готовы вступить в диалог, но есть принципы, которых мы придерживаемся, такие как соблюдение международного права и принципы международного порядка, основанного на правилах», — говорила она.