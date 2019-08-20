Чистки на «Рустави 2»: оскорбивший Путина ведущий уволен

Новое руководство грузинской телекомпании «Рустави 2» уволило ведущего Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом 20 августа заявил гендиректор канала Паата Салия.

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Также покинули канал начальник информационной службы Нодар Меладзе и продюсер Георгий Лаперашвили. Причиной массовых увольнений стал конфликт интересов, пояснил глава компания, слова которого передает «Первый канал грузинского телевидения». Он добавил, что после того, как некоторые сотрудники вернутся из отпуска, произойдет еще серия увольнений.

Отметим, что предыдущее руководство «Рустави 2» отказалось увольнять Габунию за выходку в прямом эфире. «Что бы ни сказал Габуния, это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала»,

— сообщил экс-гендиректор Ника Гварамия, передает портал «Громадське ТВ».

В итоге журналиста отстранили от эфира лишь на два месяца, но не за содержание его высказываний в адрес главы РФ, а за нецензурную лексику, использованную во время передачи. По словам Гварамии, авторский формат программы не подразумевал то, что ведущий мог употреблять в речи «столь тошнотворную брань». Он подчеркнул, что подобная «самодеятельность» и «нецензурщина» недопустимы.

При этом, как отметил экс-гендиректор, в связи со скандалом рейтинги «Рустави 2» значительно выросли — он заявил, что люди, придерживающиеся другой позиции касательно российской власти, могут выбрать другой телеканал для просмотра.

О назначении нового гендиректора сообщил 18 июля бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого передали телеканал. «Гварамия не сможет продолжить работу в компании ни в статусе журналиста, ни, безусловно, генерального директора. Вместо него компанией будет руководить мой адвокат Паата Салия», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее смещения с должности Гварамии требовала владелица 9% доли «Рустави 2» Нино Нижарадзе. Она пояснила, что гендиректор должен быть уволен из-за высказываний, в которых он пообещал «мочиться» в продукты, поставляемые в Россию.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Мы страна или торговый объект?»

— заявил гендиректор телеканала в передаче «Акценты».

По мнению владелицы, эта речь нанесла непоправимый урон компании. Так, слова Гварамии привели к тому, что несколько десятков грузинских виноделов 12 июля провели митинг в Кахети, требуя извинений от гендиректора. «Эти нецензурные высказывания принесли боль не только кахетинцам. Он оскорбил своей бранью всю Грузию», — заявил участник акции Александр Хуцишвили телеканалу «Имеди».

Активисты перекрыли дорогу в знак протеста и пригрозили, что, если Гварамия не принесет извинения, то они приедут в Тбилиси и будут протестовать непосредственно у здания «Рустави 2».

В итоге глава канала извинился лишь за то, что упомянул в своей речи минеральную воду «Набеглави». Он отметил, что беспричинно назвал данного производителя, так как их доля экспорта в Россию не превышает 7%, что, по мнению Гварамии, является проявлением патриотизма.

Скандал вокруг «Рустави 2» вспыхнул из-за выходки телеведущего Габунии, который начал авторскую передачу «P.S.» с оскорблений в адрес Путина .

Сразу после передачи у здания телеканала собрались недовольные поведением Габунии жители Тбилиси — они также требовали уволить журналиста и Гварамию. Акции привели к тому, что некоторые сотрудники канала стали добровольно уходить из компании, а руководство приостановило вещание, чтобы протестующие не атаковали оставшихся работников. «Акции не прекратятся до тех пор, пока требования не будут выполнены», — заявил один из организаторов мероприятия РИА «Новости».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе не стали поддерживать телеканал. Глава государства осудила действия компании, подчеркнув, что подобное приводит «либо к началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту». «Патриотизм — это другое, и защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит. Он позволил себе то, что не позволено Грузии! Это называется повреждение государственных интересов», — пояснила президент.

Премьер-министр согласился с тем, что поведение журналиста неприемлемо. «То, что мы наблюдали в эфире «Рустави 2», является омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации нашей страны. Это абсолютно неприемлемо!» — возмутился глава правительства в своем твиттере.