Сальвини развалил правительство: премьер Италии ушел в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, возглавляющий коалиционное правительство правопопулистской партии «Лига» и леворадикального движения «Пять Звезд», заявил во вторник, 20 августа, о своем уходе в отставку. Это означает проведение досрочных выборов, чего давно добивался лидер националистической «Лиги» Маттео Сальвини, который хотел избавится от партнеров по коалиции.

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Премьер-технократ Конте заявил, что уходит в отставку из-за того, что правительство не пользуется поддержкой одного из партнеров — партии «Лига». О своем решении он сообщил во время экстренного заседания парламента Италии, собранного по требованию Матео Сальвини, который заявил о вотуме недоверия «Пяти звездам». На этот шаг политик пошел в связи с желанием провести досрочные выборы для укрепления своих позиций.

Конте, который не входит ни в одну из политических сил, во время выступления обвинил Сальвини в том, что он использовал правительство в собственных интересах. Обращаясь к сенату, премьер заявил, что лидер «Лиги» «продемонстрировал, что он следует лишь своим интересам и интересам своей партии». Конте добавил, что решения Сальвини «несут серьезные риски для страны».

Как отметил глава правительства в речи перед парламентом, в связи с тем, что выборы пройдут осенью, страной до того времени будет управлять техническое правительство, что сделает Италию «слабее перед партнерами по ЕС».

Эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник института Европы РАН Елена Алексеенкова указывает, что главный риск будущих выборов состоит в том, что ни одна политическая сила не получит достаточно голосов для формирования правительства.

«Страна вновь надолго окажется в состоянии, когда у нее не будет работоспособного правительства», — полагает она.

Политический кризис вместе с экономическим

Сальвини давно тяготится своими партнерами по коалиции — леворадикальным движением «Пять звезд». Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов напоминает, что после победы на выборах в ЕС в рядах партии «Лига» все чаще начала звучать мысль о том, что необходимо поскорее выйти из коалиции. А нынешнее правительство всегда находилось под угрозой раскола, так как «формировалось с большим трудом».

У Сальвини есть все основания устроить досрочное голосование. На последних выборах в парламент ЕС «Лига» взяла первое место: за нее проголосовали 34% избирателей.

Их политические партнеры из партии «Пять звезд» получили вдвое меньше.

Глава «Пяти звезд» Луиджи де Майо заявил, что также готов к новым выборам. По его словам, движение «не гонится за правительственными местами и никогда не гналось».

Однако, несмотря на популярность «Лиги», сформировать правительство в одиночку Сальвини не удастся. Вероятнее всего, политик пойдет на союз с представителями партии экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», а также другими правыми движениями.

«С точки зрения отстаивания интересов Италии перед ЕС это было бы более логичным», — считает Барабанов.

При этом, по словам Алексеенковой из РСМД, тот факт, что политический кризис спровоцировал Сальвини, может стоить ему нескольких процентов голосов.

«Конте все же пользовался популярностью у итальянцев, и вина за его отставку и кризис возлагается именно на Сальвини», — обращает внимание она.

В случае, если на выборах «Лига» получит менее 30% голосов, а партии «Пять звезд» и «Демократическая партия» — более 20%, «вопрос создания коалиции может затянуться на неопределенное время», предупреждает эксперт.

На досрочные выборы Италия пойдет не в лучшем экономическом положении. Согласно недавней статистике ЕС, ВВП Италии увеличился в 2018 году лишь на 0,9%, и, по прогнозам, в этом году экономика вырастет всего на 0,1%. Бедность также на тревожном уровне. В 2018 году в бедности жили 1,8 млн домохозяйств, подсчитало ранее национальное статистическое агентство Италии. Это около 5 млн человек или 8,4% населения. В условиях относительной бедности находятся еще более 3 млн человек. Государственный долг Италии — второй по величине в ЕС после Греции (по отношению к ВВП). Он превышает 2 трлн евро и составляет 132% ВВП.

Пока не ясно, сможет ли Сальвини занять место премьера в случае победы «Лиги» и ее партнеров по коалиции, однако в ЕС предпочли бы другого кандидата.

Политик известен критикой в адрес Евросоюза и принадлежит к радикальным евроскептикам. При этом, по иронии судьбы, последней каплей в конфликте с левым движением «Пять звезд» стала поддержка Сальвини строительства железной дороги Турин-Леон. Финансировался проект частично из средств ЕС. Левым радикалам он не понравился, так как, по их мнению, несет вред для экологии.

Известно, что Сальвини русофил и называет президента России Владимира Путина «великим политиком». В свое время он даже побывал в Крыму — уже после возвращения полуострова в состав РФ. Однако стоит ждать, что оппоненты Сальвини будут активно использовать его симпатию к Москве против него. Недавно в СМИ Италии появились обвинения в том, что его партия якобы получала средства из России. Политик заявил, что сведения не соответствуют действительности.

Эксперты считают, что опасность состоит в том, что тема связей с Россией может стать «токсичной» для Сальвини подобно тому, как это произошло с главой США Дональдом Трампом.