«Вмешательство Запада»: МИД Китая о протестах в Москве

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что позиции ряда западных стран касательно несогласованных акций протеста в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России.

«Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии Запада», — заявил Шуан.

По его словам, действия российский властей по нормализации ситуации в Москве полностью законны. Он также добавил, что Китай поддерживает официальную позицию России.

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«Беспокойство в этой ситуации вызывают некоторые западные государства, выпрыгивающие откуда ни возьмись и предпринимающие неблаговидные действия», — подчеркнул Шуан.

Не «желтые жилеты»

С конца июля по начало августа в Москве прошли три несогласованные демонстрации. Причиной для акций стал недопуск некоторых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Именно незарегистрированные кандидаты выступили организаторами протестов. При этом перед началом демонстраций власти предупредили всех возможных участников о незаконности подобных шествий. По итогам трех акций протеста были задержаны более 1700 человек. Следственный комитет России также возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, фигурантами данных дел являются около 14 человек.

В то же время в России уже отмечали возможное вмешательство других стран в столичные демонстрации. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, американские дипломаты имели отношение к несанкционированным акциям в Москве.

«Из интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — заявила Захарова.

Она также добавила, что посольство США опубликовало маршрут несогласованного митинга 3 августа с указанием временных рамок, а пресс-секретарь дипмиссии публично прокомментировала итоги незаконной демонстрации.

При этом посол США в Москве Джон Хантсман отрицает обвинения во вмешательстве. По его словам, карта была опубликована «для безопасности американских граждан».

«Не было никакого вмешательства во внутренние дела России. Абсолютно никакого. Мы опубликовали оповещение об угрозе безопасности, что мы иногда делаем, когда знаем, что будут проходить протесты или что на улицу выйдет большая группа людей», — заявил Хантсман в интервью «Эхо Москвы».

Он также отметил, что консульские оповещения — это стандартная практика для любого посольства. Хантсман подчеркнул, нарушил бы свой долг, если бы не оповестил граждан США.

Президент России Владимир Путин накануне впервые высказался о несогласованных акциях в столице. Российский лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законом, и власти не должны этому мешать.

«Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом», — сказал Путин.

Он также добавил, что согласованные властями акции прошли мирно и безо всяких эксцессов.

«Я хотел бы, чтобы у нас в дальнейшем все происходило таким образом, ну, и в других странах тоже, чтобы без эксцессов и нарушений законодательства», — подчеркнул Путин.

Говоря о причинах протестов Путин, высказался о не допущенных до выборов кандидатов. По его словам, 57 человек были не зарегистрированы на выборах за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. В частности, речь идет о фальсификации подписей.

К тому же, Путин подчеркнул, что подобные вопросы решаются законным способом — через суд. Он также добавил, что есть прецеденты, когда кандидатам удавалось отстоять свое право избираться.

Комментируя протесты в Москве, президент России упомянул акции «желтых жилетов» во Франции.

«Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, две тысячи полицейских в том числе», — отметил Путин.

По словам президента, он не хочет, чтобы подобные события происходили в Москве, и сделает все, чтобы политическая ситуация в России развивалась в рамках закона.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, откуда Путин получает информацию о протестах в Москве. По его словам, президент изучает самые разные источники.

«Он традиционно получает информацию из самых разных источников, из самых разных. Поэтому у него есть разные точки зрения на то, что имело место», — сказал Песков.

Он также добавил, что глава государства не располагает информацией о сотруднике полиции, который якобы ударил девушку в живот на одной из несогласованных акций.

Речь идет о задержании москвички Дарьи Сосновской, которое произошло 10 августа. По данным СМИ, один из силовиков ударил девушку в живот, перед тем как увести ее в автозак. Сама Сосновская также обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил ее по голове. Пострадавшая подала соответствующее заявление в Следственный комитет. Впоследствии врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. При этом Сосновская является фигурантом административного дела за участие в несанкционированном митинге.

История Сосновской вызвала широкий резонанс, в частности, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пообещала проследить за делом девушки, отметив, что Сосновская не просила содействия аппарата уполномоченного.

Кстати, тема протестов сейчас в особенности близка Пекину. Дело в том, что массовые демонстрации проходят в Гонконге еще с марта. Власти Китая не вмешиваются в ситуацию в автономном регионе, но постоянные акции беспокоят правительство КНР.

Пекин не раз обвинял Запад во вмешательстве во внутренние дела страны из-за демонстраций в Гонконге. По мнению властей КНР, об этом свидетельствуют заявления ряда стран в поддержку протестующих. В частности, Пекин не устраивает позиция президента США Дональда Трампа, который связал протесты в Гонконге с урегулированием торговых споров двух стран.

По мнению президента США, Пекину следует мирным путем разрешить ситуацию с протестами, а уже потом заключить торговую сделку с Вашингтоном.