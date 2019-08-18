30 лет без побед: почему Украина теряет признаки государства

Украина не стала настоящим государством с сильными институтами госвласти за почти 30 лет своей независимости – заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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Он также пояснил, что кроме чисто экономических и административных проблем, на Украине остро стоит вопрос самоидентификации населения, которое попросту не ощущает себя как нация.

«Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений», — добавил дипломат.

Политик также напомнил, что Украина теряет и население, и территорию из-за высокой смертности, миграции и гражданской войны в Донбассе, а эти признаки указывают на слабость страны, передает ФАН.

Тремя днями ранее сообщалось, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявок на получение российского гражданства.

При этом, как сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, гражданство России уже получили более 25 тыс. человек. По ее словам, количество желающих получить российские паспорта растет, а в упрощенном порядке сделать это могут почти 3 млн граждан Украины.

Это стало возможным благодаря подписанному президентом России Владимиром Путиным указу, который упростил получение российского паспорта для всех граждан Украины, передает НСН.

Между тем на самой Украине жизнь тех, кто получил российский паспорт и стал обладать двойным гражданством, обрастает сложностями.

Украинские силовики устанавливают личности и затем допрашивают жителей Донбасса, получивших российские паспорта

– об этом заявил главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос.

Ранее экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что главной причиной бедности украинцев является социально-экономическая система последних 25 лет. По его словам, эту систему строили 25 лет, однако она плохо сказалась на жителях страны.

«Соседние страны добились намного больше успехов, чем мы», — добавил Рева. Он признался, что были совершены ошибки в реформах. Ответственность за них лежит и на нем, добавил министр.

В марте нынешнего года тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на форуме в Киеве заявил, что демографический кризис на Украине угрожает национальной безопасности страны и может привести к исчезновению украинской нации.

«Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — указал он.

Силовик привел статистические данные, согласно которым в прошлом году на Украине родились 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни — 587 тысяч. При этом рождаемость упала на 7% по сравнению с 2017 годом, а количество абортов, по официальным данным, достигает отметки 100 тысяч в год.

«За год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек, и эта черная тенденция ежегодно только ухудшается»,

— констатировал правоохранитель.

Он добавил, что каждый год из Украины на заработки за границу уезжают около 9 млн человек, при этом 3,2 млн постоянно работают за рубежом, и большинство этих украинцев не собираются возвращаться на родину.

Между тем, в Киеве обвинили именно Запад в получении выгоды от событий, происходящих на Украине. Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Евросоюз выигрывает от ухудшения ситуации в его стране.

«Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства»,

— сказал парламентарий в эфире телеканала «Наш».

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что сейчас страна не показывает единства во мнении относительно того, каким должен быть украинский геополитический путь.

«Страна долго не имела государственности. У нас растрепанная, разносортная нация. Одна в Москву хочет, вторая — в Брюссель. Третья — на украинском языке, четвертая — на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая — кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере», — пояснил политик.