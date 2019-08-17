Ложные обвинения: в Малайзии требуют остановить суд по MH17

Руководитель неправительственной организации (НПО) «Международное движение за справедливый мир» (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.

«Мы должны не дать этому произойти»,

— цитирует его слова газета Malay Mail.

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Музаффар добавил, что намерен обратиться к премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду, чтобы тот повлиял на власти Нидерландов, которые начали судебный процесс. Также он сообщил, что выводы о том, что самолет сбили из самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из российской 53-й зенитной ракетной бригады, являются неправильным и их следует «оставить в стороне».

Пассажирский самолет, совершающий рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом – в результате происшествия погибли 298 человек. Расследованием занялась Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли несколько государств, включая Малайзию, Нидерланды и Украину. В организации утверждают, что самолет сбила установка «Бук», принадлежащая России.

В Минобороны России отрицали причастность к данному ЧП. При этом президент страны Владимир Путин отметил, что РФ не допускают к расследованию. Призвал отказаться от голословных обвинений в адрес России и глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла. По словам дипломата, Куала-Лумпур недоволен расследованием и призывает всех участников JIT быть максимально беспристрастными, а также дать российской стороне изучить материалы дела, передают «Известия».

Государственный деятель заявил о необходимости проводить открытое расследование – в ином случае, по мнению Сайфуддина Абдуллы, могут быть скрыты некоторые детали. Он напомнил, что несмотря на то, что расследование еще не завершено, страны Запада уже обвинили россиян в атаке на самолет.

При этом, как пояснил глава МИД Малайзии, отношения его страны с Россией не ухудшились, так как они придерживаются одинаковой позиции относительно ЧП. Ранее о политизации расследования заявил и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он выразил мнение, что участники группы сосредоточены на том, чтобы обвинить Россию в происшествии.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, относится к типу ракет, производимых в России, но она могла быть на Украине. Нужны веские доказательства, чтобы выявить, что она была запущена россиянами», — пояснил глава правительства, передает газета The Star.

При этом Мохамад согласился с выводами расследования Нидерландов, но лишь в той части, где указано, что самолет был сбит ракетой, которую произвели на территории РФ. «Это могло быть сделано ополченцами на Украине или украинским правительством, потому что у них тоже есть такие же ракеты. Мы не знаем, почему мы были исключены из изучения обстоятельств трагедии, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом. И идея была не в том, чтобы узнать, как это случилось, а, кажется, была сконцентрирована на попытке возложить вину на россиян», — заключил премьер-министр.

Чтобы разрешить данную ситуацию, собственным расследованием занялся немецкий частный детектив Йозеф Реш. В последний раз он сообщал о готовности передать неизвестные данные о катастрофе в августе этого года, однако в JIT отказались принять сведения.

Реш и ранее пытался передать информацию следователям в присутствии мировых СМИ и был удивлен их нежеланием принять новые данные.

«Мой клиент предложил вам раскрыть информацию непосредственно следственной группе ССГ, прокуратуре Нидерландов или любой пострадавшей или привлеченной стране, но только при условии, что публичность будет гарантирована благодаря присутствию представителей международных СМИ и соответствующих государств. Однако Реш принял к сведению, что вы отказываетесь от такой процедуры. Он удивлен, но должен принять это. Таким образом, мой клиент рассмотрит другие прозрачные способы действия и разъяснений, проинформирует об этом вас и общественность», — указал адвокат сыщика в письме, которое приводит РИА «Новости».

Детектив заявил, что, если Нидерланды в очередной раз не примут во внимание информацию, то он передаст их России, Малайзии или другой стране, которая будет готова участвовать в их обнародовании.