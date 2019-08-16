Президент против спецслужб: кто стал новым главой разведки США

Отставной вице-адмирал ВМС США Джозеф Магуайр приступил в пятницу, 16 августа, к исполнению обязанностей директора национальной разведки. Он стал вторым номинантом президента Дональда Трампа на этот пост. Магуайр формирует лояльный пул силовиков, убирая с должностей назначенцев Барака Обамы. Однако взгляды нового исполняющего обязанности главы разведки не полностью совпадают с позицией президента США.

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Военно-морской офицер Магуайр служил в свое время в элитном подразделении американского спецназа «морские котики». После ухода с военной службы он работал в частном бизнесе, а в июне 2018 года был назначен главой Национального антитеррористического центра в администрации президента Трампа.

Пост главы национальной разведки, который он занял после ухода Дэна Коутса, считается самым важным в разведывательном сообществе. Руководитель этой службы фактически выступает в роли советника президента США, а его ведомство, которому подчиняются все 17 разведывательных агентств, готовит для президента ежедневный брифинг по национальной безопасности.

Представляя кандидатуру и.о. директора национальной разведки, Трамп тщательно перечислил все регалии нового руководителя в своем твиттере.

«У адмирала Магуайра долгая и выдающаяся военная карьера, уйдя в отставку из военно-морского флота США в 2010 году, он командовал на всех уровнях, включая командование специального военно-морского флота. Он также работал стипендиатом по национальной безопасности в Гарвардском университете. Я не сомневаюсь, что он отлично справится!» — написал президент.

Известно, что Трамп испытывает симпатию к людям в форме, о чем даже упоминал в книге «Трамп: Страх в Белом доме» ее автор журналист Боб Вудворд. В книге он приводит эпизод собеседования Трампа с тогдашним потенциальным советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером: те, кто выдвигал генерала на должность, попросили его обязательно прийти в форме.

Магуайр, который еще должен пройти утверждение в сенате, уже второй кандидат Трампа. Ранее глава страны хотел назначить на этот пост конгрессмена Джона Рэтклиффа. Он известен своим негативным отношением к экс-спецпрокурору по «российскому делу» и экс-главе ФБР Роберту Мюллеру, которого нередко критиковал и сам Трамп.

Рэтклифф фактически встал на сторону президента, в то время как его коллеги атаковали Мюллера вопросами.

«Задачей специального прокурора не было окончательно определить невиновность Дональда Трампа или оправдать его, потому что основополагающий принцип нашей системы правосудия — это презумпция невиновности», — заявил Рэтклифф.

Однако конгрессмен отказался занять должность главы разведки после того, как на него обрушилось все сообщество. Одним из ключевых обвинений в его адрес было отсутствие опыта в подобной работе.

Тем не менее, Трамп не сдался и нашел другого лояльного кандидата на пост.

У кадрового офицера Магуайра опыт работы в разведывательном сообществе есть. Его профессионализм отметил и ушедший 15 августа с поста директора нацразведки Дэн Коутс, который, как ранее отмечала пресса, не сошелся во взглядах с президентом.

Как рассказал « Газете.Ru» один из бывших профессионалов разведки США, Коутс «публично опровергал заявления президента Трампа, которые, по его мнению, были фактически неверными».

При этом негативное отношение к Коутсу со стороны Трампа было продиктовано и тем, что он был назначен на этот пост еще при президенте Обаме. Так, выступая в марте в конгрессе США, экс-директор нацразведки заявил, что Россия попытается вмешаться в украинские выборы с помощью хакеров и «продолжит информационную войну против демократий».

Впрочем, эти опасения не сбылись, никаких обвинений в адрес России в хакерских атаках украинская сторона не выдвинула.

Не совсем лояльный человек

Назначение своего человека на пост и.о. директора национальной разведки — важный шаг для президента США, который известен своим недоверием к спецслужбам. Еще в начале срока он вступил в открытое противостояние с тогдашним главой ФБР Джеймсом Коми, от которого требовал «лояльности».

С назначением Магуайра на пост главы национальной разведки Трамп завершает формирование лояльного пула американских силовиков.

Как отмечает в своем комментарии телекомпания «Аль-Джазира», уход Коутса «вызывает обеспокоенность в конгрессе, поскольку президент все чаще окружает себя лоялистами…»

Однако Магуайра трудно охарактеризовать как человека, полностью согласного с Трампом. Несмотря на утверждения президента, что террористическая группировка ИГ (запрещена в России) на Ближнем Востоке разгромлена, Магуайр считает иначе. Во время выступления в конгрессе в июле он заявил, что «игиловцы» сохраняют «глобальную террористическую сеть» в регионе.

Как и многие из представителей американского разведывательного сообщества, Магуайр разделяет опасения относительно возможного российского вмешательства в американскую избирательную систему.

Новому главе спецслужбы придется нелегко — один из бывших руководителей разведывательного сообщества США Грегори Тревентон в статье для Los Angeles Times заявил, что Трамп хочет видеть только «хорошие новости».

Еще одна трудность в том, что новый назначенец останется без помощника. Одновременно с Коутсом уходит его заместитель Сью Гордон. Это является достаточно редким явлением, так как замы, выполняющие всю практическую работу, обычно остаются на своих местах после ухода руководителя.

Отношения Трампа с разведывательным сообществом СМИ характеризуют как достаточно натянутые. Еще будучи кандидатом в президенты, Трамп называл разведку частью «глубинного государства». Этот термин пришел из Турции, так называют заговор силовиков против политической элиты страны.

Отношения Трампа и разведки оставались натянутыми и после того, как он занял президентский пост, а достигли пика летом 2018 года, когда после саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки на совместной пресс-конференции Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру в том, что «вмешательства» России в дела США не было.

В США эти заявления вызвали негодование прессы и влиятельных отставников, которые заявили, что Трамп не доверяет собственной разведке. Ранее бывший шеф ЦРУ Майкл Хайден предположил, что подобные взгляды президента отражают определенные настроения американского общества — разведка в связи со своей тайной деятельностью порождает различные конспирологические теории.