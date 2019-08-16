Президент против спецслужб: кто стал новым главой разведки США

Трамп назначил Магуайра и.о. директора нацразведки

Дональд Трамп назначил нового и.о. главы национальной разведки США. Президенту удалось поставить на пост своего кандидата лишь со второго раза. При этом должность считается самой важной в разведывательном сообществе. Руководитель этой службы фактически выступает в роли советника главы страны, а ведомству подчиняются все 17 разведывательных агентств.

Отставной вице-адмирал ВМС США Джозеф Магуайр приступил в пятницу, 16 августа, к исполнению обязанностей директора национальной разведки. Он стал вторым номинантом президента Дональда Трампа на этот пост. Магуайр формирует лояльный пул силовиков, убирая с должностей назначенцев Барака Обамы. Однако взгляды нового исполняющего обязанности главы разведки не полностью совпадают с позицией президента США.

Военно-морской офицер Магуайр служил в свое время в элитном подразделении американского спецназа «морские котики». После ухода с военной службы он работал в частном бизнесе, а в июне 2018 года был назначен главой Национального антитеррористического центра в администрации президента Трампа.

Пост главы национальной разведки, который он занял после ухода Дэна Коутса, считается самым важным в разведывательном сообществе. Руководитель этой службы фактически выступает в роли советника президента США, а его ведомство, которому подчиняются все 17 разведывательных агентств, готовит для президента ежедневный брифинг по национальной безопасности.

Представляя кандидатуру и.о. директора национальной разведки, Трамп тщательно перечислил все регалии нового руководителя в своем твиттере.

«У адмирала Магуайра долгая и выдающаяся военная карьера, уйдя в отставку из военно-морского флота США в 2010 году, он командовал на всех уровнях, включая командование специального военно-морского флота. Он также работал стипендиатом по национальной безопасности в Гарвардском университете. Я не сомневаюсь, что он отлично справится!» — написал президент.

Известно, что Трамп испытывает симпатию к людям в форме, о чем даже упоминал в книге «Трамп: Страх в Белом доме» ее автор журналист Боб Вудворд. В книге он приводит эпизод собеседования Трампа с тогдашним потенциальным советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером: те, кто выдвигал генерала на должность, попросили его обязательно прийти в форме.

Магуайр, который еще должен пройти утверждение в сенате, уже второй кандидат Трампа. Ранее глава страны хотел назначить на этот пост конгрессмена Джона Рэтклиффа. Он известен своим негативным отношением к экс-спецпрокурору по «российскому делу» и экс-главе ФБР Роберту Мюллеру, которого нередко критиковал и сам Трамп.

Рэтклифф фактически встал на сторону президента, в то время как его коллеги атаковали Мюллера вопросами.

«Задачей специального прокурора не было окончательно определить невиновность Дональда Трампа или оправдать его, потому что основополагающий принцип нашей системы правосудия — это презумпция невиновности», — заявил Рэтклифф.

Однако конгрессмен отказался занять должность главы разведки после того, как на него обрушилось все сообщество. Одним из ключевых обвинений в его адрес было отсутствие опыта в подобной работе.

Тем не менее, Трамп не сдался и нашел другого лояльного кандидата на пост.

У кадрового офицера Магуайра опыт работы в разведывательном сообществе есть. Его профессионализм отметил и ушедший 15 августа с поста директора нацразведки Дэн Коутс, который, как ранее отмечала пресса, не сошелся во взглядах с президентом.

Как рассказал « Газете.Ru» один из бывших профессионалов разведки США, Коутс «публично опровергал заявления президента Трампа, которые, по его мнению, были фактически неверными».

При этом негативное отношение к Коутсу со стороны Трампа было продиктовано и тем, что он был назначен на этот пост еще при президенте Обаме. Так, выступая в марте в конгрессе США, экс-директор нацразведки заявил, что Россия попытается вмешаться в украинские выборы с помощью хакеров и «продолжит информационную войну против демократий».

Впрочем, эти опасения не сбылись, никаких обвинений в адрес России в хакерских атаках украинская сторона не выдвинула.

Не совсем лояльный человек

Назначение своего человека на пост и.о. директора национальной разведки — важный шаг для президента США, который известен своим недоверием к спецслужбам. Еще в начале срока он вступил в открытое противостояние с тогдашним главой ФБР Джеймсом Коми, от которого требовал «лояльности».

С назначением Магуайра на пост главы национальной разведки Трамп завершает формирование лояльного пула американских силовиков.

Как отмечает в своем комментарии телекомпания «Аль-Джазира», уход Коутса «вызывает обеспокоенность в конгрессе, поскольку президент все чаще окружает себя лоялистами…»

Однако Магуайра трудно охарактеризовать как человека, полностью согласного с Трампом. Несмотря на утверждения президента, что террористическая группировка ИГ (запрещена в России) на Ближнем Востоке разгромлена, Магуайр считает иначе. Во время выступления в конгрессе в июле он заявил, что «игиловцы» сохраняют «глобальную террористическую сеть» в регионе.

Как и многие из представителей американского разведывательного сообщества, Магуайр разделяет опасения относительно возможного российского вмешательства в американскую избирательную систему.

Новому главе спецслужбы придется нелегко — один из бывших руководителей разведывательного сообщества США Грегори Тревентон в статье для Los Angeles Times заявил, что Трамп хочет видеть только «хорошие новости».

Еще одна трудность в том, что новый назначенец останется без помощника. Одновременно с Коутсом уходит его заместитель Сью Гордон. Это является достаточно редким явлением, так как замы, выполняющие всю практическую работу, обычно остаются на своих местах после ухода руководителя.

Отношения Трампа с разведывательным сообществом СМИ характеризуют как достаточно натянутые. Еще будучи кандидатом в президенты, Трамп называл разведку частью «глубинного государства». Этот термин пришел из Турции, так называют заговор силовиков против политической элиты страны.

Отношения Трампа и разведки оставались натянутыми и после того, как он занял президентский пост, а достигли пика летом 2018 года, когда после саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки на совместной пресс-конференции Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру в том, что «вмешательства» России в дела США не было.

В США эти заявления вызвали негодование прессы и влиятельных отставников, которые заявили, что Трамп не доверяет собственной разведке. Ранее бывший шеф ЦРУ Майкл Хайден предположил, что подобные взгляды президента отражают определенные настроения американского общества — разведка в связи со своей тайной деятельностью порождает различные конспирологические теории.