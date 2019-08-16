«Бессмыслица»: в РФ оценили план Зеленского по возвращению Крыма

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новую стратегию офиса президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению полуострова и Донбасса». По его словам, заявления Киева по Крыму являются бессмыслицей и актом популизма.

Реклама

«Им нужно не стратегии писать, а показать, что действительно Украина готова прекратить огонь в зоне разграничения с Донецкой и Луганской народными республиками, а также готова выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом», — цитирует слова Бобкова РИА «Новости».

Он также добавил, что властям Украины необходимо заняться стратегией развития собственного государства, чтобы не допустить «политического раскола внутри общества».

«Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи», — подчеркнул Бобков.

Офис президента Украины накануне объявил о разработке стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса». По словам заместителя руководителя администрации Зеленского Руслана Рябошапки, Киев собирается создать «концепцию переходного правосудия».

«Один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», — пояснил Рябошапка.

Рабочая группа уже начала обсуждать план по «возвращению» Донбасса и Крыма, основные направления деятельности будут представлены в ближайшее время, подчеркнул замруководителя офиса Зеленского.

Москва подписала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) 13 сентября 2000 года. В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отказе участвовать в Римском статуте. Выход Москвы из договора был продиктован национальными интересами.

В то же время эксперты скептически оценивают новую инициативу Киева. По словам политолога Владимира Корнилова, любой подобный план можно назвать утопическим.

«У экс-президента Украины Петра Порошенко сколько планов было. Но в основном все эти планы сводились к чему: мол, задавим Россию, заставим вернуть Крым. Ну, извините, это же несерьезно — и все это, главное, понимают. И украинские планеры тоже прекрасно понимают, что никогда им это не осуществить», — сказал Корнилов в эфире Sputnik.

Он также добавил, что власти Украины не смогут дождаться момента, при котором полуостров «вернется к Киеву».

Зеленский уже не раз говорил, что хочет вернуть полуостров в состав Украины. В своих заявлениях президент Украины продолжает линию своего предшественника Порошенко. По мнению Киева, Крым якобы незаконно стал частью России.

Однако для Москвы полуостров не является предметом дискуссий — Республика Крым и Севастополь являются субъектами РФ с марта 2014 года после референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом. Россия неоднократно указывала, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт.

Между тем главным обещанием Зеленского всегда был мир в Донбассе. Пока неизвестно, что предполагает стратегия Киева по реинтеграции региона. Однако для исполнения своих обещаний лидеру Украины следует начать действовать. Дело в том, что после своей инаугурации в мае Зеленский пока не предпринял конкретных шагов по Донбассу.

Президент Украины придерживается политики администрации Порошенко и отказывается от переговоров с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. При этом диалог с представителями республик Донбасса является ключевым пунктом политической части минских соглашений.

Речь идет о договоренностях, которые были заключены в Минске в 2015 году. Причиной заключения соглашений стала военная операция Киева против ЛНР и ДНР. Россия на протяжении последних нескольких лет упрекает Украину в нежелании выполнять политическую часть соглашений. Вместо переговоров с ДНР и ЛНР, в Киеве ополченцев называют «сепаратистами» и «террористами».

Кроме того, острым является и вопрос об амнистии, а также о предоставлении региону особого статуса. Зеленский, как и Порошенко, отказывается от этих положений, что говорит о нежелании Киева исполнить политическую часть своих обязательств по минским договоренностям.