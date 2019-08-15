«СМИ переврали слова Лаврова»: Захарова о вопросе Курил

Трактовка рядом СМИ слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что он якобы назвал условия передачи Японии группы островов из состава Малой Курильской гряды на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, неверна, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

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«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволил ряд СМИ, слов Сергея Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она обратила внимание на то, что «любые спекуляции в духе «Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией, передает НСН.

Захарова также напомнила, что в размещенном на сайте МИД справочном материале, в русле достигнутой в ноябре 2018 года в Сингапуре договоренности на высшем уровне об ускорении переговоров по проблеме мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года состоялись три встречи на уровне глав МИД России и Японии.

В марте нынешнего года в Москве предметную дискуссию по данному вопросу провели заместители глав МИД: Игорь Моргулов и Такэо Мори.

«Российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в ст. 107 Устава ООН, и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере», — резюмировала дипломат.

В искомом заявлении Лаврова говорилось о том, что

в Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года сказано, что страны не ведут войну друг с другом,

не рассматривают друг друга в качестве врагов и обязуются выстраивать отношения на принципах миролюбия, добрососедства.

«В статье 9 Декларации сказано, что, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора в качестве жеста доброй воли передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. Именно после заключения мирного договора», — пояснил глава МИД РФ.

При этом он акцентировал, что речь в данном дискурсе идет не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух островов, находящихся на северо-западе Тихого океана, передает ФАН.

«Не думаю, что ситуация тупиковая. Мы руководствуется поручениями, которые нам дает президент России Владимир Путин по итогам своих переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Эти поручения нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях и выйти на решение любых самых сложных проблем», — добавил Лавров.

Неделей ранее вокруг спорных островов разгорелся очередной скандал:

Япония включила Южные Курилы в свой состав на карте страны на официальном сайте Олимпиады-2020, что вызвало бурную реакцию Москвы.

«Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать – точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио», — рассказала Мария Захарова.

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заметил, что спортивные мероприятия должны быть вне политики.

«Это низко – использовать Олимпийские игры и информационные материалы для продвижения своих интересов. Подобные инсинуации спортивных властей Японии создают негативный фон переговорного процесса по мирному договору», — указал парламентарий.

По его мнению, ошибка не является случайной, а является попыткой давления со стороны Токио с целью ускорить переговоры с Москвой по поводу Курил.

Территориальные претензии Японии на часть Курильских островов существуют с момента заключения Ялтинского мира по окончании Второй мировой войны. Тот договор Страна восходящего солнца не признает до сих пор, из-за чего Россия и Япония в данный момент официально не имеют мирного договора.

При этом Россия не раз заявляла, что ее суверенитет над Курилами полностью отвечает нормам международного права.