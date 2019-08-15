Новые граждане. сколько украинцев могут получить паспорт РФ

Граждане самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявок на получение российского гражданства. При этом, как сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, гражданство России уже получили более 25 тыс. человек. По ее словам, количество желающих получить российские паспорта растет, а в упрощенном порядке сделать это могут почти 3 млн граждан Украины.

«Обратились более 60 тысяч жителей ДНР и ЛНР, принято решение о приеме в гражданство 25 тысяч», — цитирует Казакову РИА «Новости».

Российский президент Владимир Путин весной подписал указ, который упростил получение российского паспорта для граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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В июле глава государства внес в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» изменения, давшие возможность в упрощенном порядке получать гражданство всем жителям Донбасса, а не отдельных его территорий.

По его словам, в Кремле пытаются найти возможность облегчить получение гражданства не только жителями самопровозглашенных республик, но и всеми украинцами.

Для живущих в непризнанных республиках получение российского гражданства — это возможность получить квалифицированное медицинское обслуживание или образование в России.

Между тем на Украине чинят препятствия тем, кто хочет получить гражданство соседней страны. Жителей Луганской и Донецкой областей, обратившихся за получением российского паспорта, вызвали на допросы в органы прокуратуры. Их берут их на заметку и даже допрашивают, заявил главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, документы, свидетельствующие о вхождении в гражданство Российской Федерации, уже получили более 13 тыс. человек, личности большинства были установлены.

В МИД Украины также резко отреагировали на решение России сделать выдачу паспортов облегченной для жителей востока страны. В ведомстве заявили, что, в связи с «вмешательством России во внутренние дела» Киева, подготовлен перечень мер «по защите национальной безопасности, прав и интересов граждан, в соответствии с международным правом и законодательством Украины». Данный документ рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Отмечается, что украинские власти не признают российские указы о выдаче гражданства. Также МИД выразил надежду на усиление антироссийских санкций западными партнерами.

При этом в ответ на указ российского президента глава Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизмы для облегчения получения украинского паспорта для россиян.

Прежде всего, согласно указу Зеленского, паспорта в ускоренном режиме получат люди, которые подвергаются политическим преследованиям, а также лица без гражданства, которые «обеспечивали нацбезопасность и оборону Украины».

Зеленский посчитал, что этнические украинцы из «дружественных стран» могут получить гражданство Украины по упрощенной системе. Разработать необходимый для этого механизм он поручил МИД страны. Зеленский также заявил, что необходимо предоставлять гражданство Украины людям, страдающим от нарушения прав и свобод в своих странах.

Комментируя указ президента Украины, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал его «внутренним делом Украины». Он также отметил, что подписание Путиным указа о принятии в российское гражданство украинцев также является внутренним делом России.

По его словам, многие жители юго-восточной части Украины обращались к российской стороне по поводу выдачи паспортов РФ, а тема обсуждалась во время недавней прямой линии с Путиным.

«Поэтому решение президента Путина вполне аргументировано и понятно», — подчеркнул Песков.