Кража гиперзвукового оружия. в чем Болтон обвинил Россию

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российская сторона украла у США технологии, в том числе и для создания гиперзвукового оружия.

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Так Болтон в интервью The Voice of America прокомментировал аварию, произошедшую 8 августа под Северодвинском в Архангельской области. По сообщению российских военных, детонация и возгорание имели место в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки. В США же предполагают связь с российской межконтинентальной крылатой ракетой 9М730 «Буревестник», которая в нескольких недавних докладах Пентагона упоминалась как новая потенциальная угроза.

Болтон заявил, что Москва создает свои оборонные средства, якобы похищая технологии у Вашингтона. По его словам, Россия взяла идеи у США и создала новые виды гиперзвуковых летательных аппаратов и гиперзвуковых крылатых ракет.

«[Они] в значительной степени украдены из американских технологий», — сказал Болтон, которого цитирует ТАСС.

Как отмечало The New York Times, разведка США попыталась объяснить «таинственный взрыв», произошедший на прошлой неделе в Северодвинске. Издание указало, что

инцидент произошел в критический момент, когда между США и Россией возобновилась конкуренция в ядерной сфере, а в отношении продления Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 существуют сомнения.

Ко всему прочему, после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) СНВ-3 остается последним соглашением, сдерживающим гонку вооружений.

Ранее в США заявляли, что российское гиперзвуковое оружие несет угрозу безопасности США, и признавались, что не обладают отдельной системой обороны, способной противостоять ему.

Так, марте командующий Стратегическими силами США генерал Джон Хайтен, выступая на слушаниях, заявил что «Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковые средства».

«Мы видели, как они испытывали эти средства», — утверждает он.

На вопрос, какие системы защиты от гиперзвукового оружия имеются у США, Хайтен ответил: «Наша оборона — это наш потенциал сдерживания. У нас нет никакой отдельной системы обороны, которая способна воспрепятствовать применению такого вооружения против нас».

По словам военного, американский ответ должен состоять в применении сил ядерного сдерживания, «который имеется для ответа на такую угрозу».

В России действительно разрабатывается гиперзвуковое оружие. О том, что такие образцы создаются, президент России Владимир Путин упомянул в послании к Федеральному собранию в 2018 году.

Также гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике на недавних Армейских играх. Высокоточная ракета «Кинжал» с гиперзвуком способна развивать скорость более 12 тыс. км/ч и поражать объекты в радиусе почти 2 тыс. км. При этом ракета может преодолевать любые системы ПРО, доставляя ядерные и обычные заряды.

В начале августа президент Путин пообещал, что Минобороны, МИД и Служба внешней разведки будут теперь еще внимательнее следить за появлением в Европе американских ракет.

«Угрозы будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», — заявил президент.

Он дал понять, что Москва в ответ на политику США будет размещать свои ракеты, но не раньше, чем в тех же регионах будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства.

В середине июля в Женеве проходили консультации США и России по оборонной тематике. Как заявил замминистра России Сергей Рябков на встрече с первым замгоссекретаря Джоном Салливаном, стороны обсудили влияние новых технологий, таких как гиперзвук, на международную безопасность. Рябков при этом подчеркнул, что «контроль над вооружениями остается основным».