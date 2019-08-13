«На крючок»: когда Украина запустит русскоязычный телеканал

Презентация русскоязычного канала об Украине запланирована на октябрь

Русскоязычный канал об Украине будет запущен в октябре, заявил источник в офисе президента Владимира Зеленского. По его словам, основная аудитория телеканала — русские в Крыму и Донбассе. Источник добавил, что канал будет во многом развлекательным. Контент для телеканала могут бесплатно предоставить коммерческие телекомпании Украины.

Работа над русскоязычным спутниковым телеканалом об Украине продолжается. Об этом газете «Коммерсант» заявил источник, близкий к офису президента Владимира Зеленского.

«Вещать [канал] будет в формате инфотейнмента. Будет много развлекательного контента, который сегодня является крючком, на который можно привлечь аудиторию», — заявил собеседник издания.

Презентация канала запланирована на октябрь 2019 года. Ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что ведутся переговоры с рядом коммерческих каналов Украины — власти призывают их бесплатно предоставить свой контент.

Кроме того, политик раскритиковал старое министерство связи Украины, которое «не сделало ничего» и подчеркнул, что формат пропаганды будет меняться.

Двумя неделями ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в интервью «Интерфакс-Украина», что Киев создаст государственный телеканал с вещанием исключительно на русском языке — для усиления позиций Украины в информационной борьбе.

По словам Тимошенко, этот канал будет актуален на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Крыму. Кроме того, Киев намерен посредством ТВ влиять и на общественное мнение в России.

Он добавил, что команда Зеленского считает, что новый телеканал должен быть собственностью украинского государства. Тем не менее, ведутся переговоры с рядом частных каналов для трансляции «наиболее классного контента».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова удивлена идеей новых украинских властей запустить вещание всемирного русскоязычного телеканала.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов», — добавила она.

Захарова также считает, что идея убеждать защитников русского языка на Украине «в их неправоте» с помощью русскоязычного канала «безумна».

«Происходящее настолько невероятно, что история более напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с ФАН заявила, что после госпереворота на Украине власти страны пытаются использовать СМИ для влияния на умы и сердца граждан.

«У Порошенко были свои телеканалы, Зеленский создает свои. Следовательно, искажение реальности будет продолжаться и дальше, вот и все. Только теперь это будет другая кнопка», — убеждена сенатор Тимофеева.

Политолог Виктор Пироженко, в свою очередь, призвал подготовить меры противодействия украинской пропаганде, передает НСН.

«С точки зрения национальной безопасности России — это может при определенном стечении обстоятельств представлять некоторую угрозу. С нашей стороны нужно продумать, естественно, меры контрпропаганды. Какова бы там ни была ложь украинского канала, мы догадываемся, о чем он может вещать — на определенные неустойчивые умы, я не говорю про Россию, тут все в порядке, а на территории ДНР и ЛНР это может воздействовать», — полагает эксперт.

Он добавил, что убедить жителей Донбасса в правоте Украины «невозможно».

«Но, к сожалению, в ДНР и ЛНР тоже молодежь живет, молодежь всякая, которая подверглась националистической пропаганде, когда территории были подконтрольны Киеву», — подытожил Пироженко.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что федеральные каналы в России не являются профессиональными.

«В России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: «Новая газета», «Дождь», с определенными вопросами «Коммерсант» и «Эхо Москвы», но точно не федеральные каналы», — подчеркнул он. Кроме того, он выразил возмущение тем, что некоторые сподвижники экс-президента Украины Петра Порошенко стали ездить в Россию для участия в шоу на федеральном ТВ.