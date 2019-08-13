«На крючок»: когда Украина запустит русскоязычный телеканал

Работа над русскоязычным спутниковым телеканалом об Украине продолжается. Об этом газете «Коммерсант» заявил источник, близкий к офису президента Владимира Зеленского.

«Вещать [канал] будет в формате инфотейнмента. Будет много развлекательного контента, который сегодня является крючком, на который можно привлечь аудиторию», — заявил собеседник издания.

Презентация канала запланирована на октябрь 2019 года. Ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что ведутся переговоры с рядом коммерческих каналов Украины — власти призывают их бесплатно предоставить свой контент.

Реклама

Кроме того, политик раскритиковал старое министерство связи Украины, которое «не сделало ничего» и подчеркнул, что формат пропаганды будет меняться.

Двумя неделями ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в интервью «Интерфакс-Украина», что Киев создаст государственный телеканал с вещанием исключительно на русском языке — для усиления позиций Украины в информационной борьбе.

По словам Тимошенко, этот канал будет актуален на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Крыму. Кроме того, Киев намерен посредством ТВ влиять и на общественное мнение в России.

Он добавил, что команда Зеленского считает, что новый телеканал должен быть собственностью украинского государства. Тем не менее, ведутся переговоры с рядом частных каналов для трансляции «наиболее классного контента».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова удивлена идеей новых украинских властей запустить вещание всемирного русскоязычного телеканала.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов», — добавила она.

Захарова также считает, что идея убеждать защитников русского языка на Украине «в их неправоте» с помощью русскоязычного канала «безумна».

«Происходящее настолько невероятно, что история более напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с ФАН заявила, что после госпереворота на Украине власти страны пытаются использовать СМИ для влияния на умы и сердца граждан.

«У Порошенко были свои телеканалы, Зеленский создает свои. Следовательно, искажение реальности будет продолжаться и дальше, вот и все. Только теперь это будет другая кнопка», — убеждена сенатор Тимофеева.

Политолог Виктор Пироженко, в свою очередь, призвал подготовить меры противодействия украинской пропаганде, передает НСН.

«С точки зрения национальной безопасности России — это может при определенном стечении обстоятельств представлять некоторую угрозу. С нашей стороны нужно продумать, естественно, меры контрпропаганды. Какова бы там ни была ложь украинского канала, мы догадываемся, о чем он может вещать — на определенные неустойчивые умы, я не говорю про Россию, тут все в порядке, а на территории ДНР и ЛНР это может воздействовать», — полагает эксперт.

Он добавил, что убедить жителей Донбасса в правоте Украины «невозможно».

«Но, к сожалению, в ДНР и ЛНР тоже молодежь живет, молодежь всякая, которая подверглась националистической пропаганде, когда территории были подконтрольны Киеву», — подытожил Пироженко.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что федеральные каналы в России не являются профессиональными.

«В России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: «Новая газета», «Дождь», с определенными вопросами «Коммерсант» и «Эхо Москвы», но точно не федеральные каналы», — подчеркнул он. Кроме того, он выразил возмущение тем, что некоторые сподвижники экс-президента Украины Петра Порошенко стали ездить в Россию для участия в шоу на федеральном ТВ.