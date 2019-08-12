Многомиллионные долги: новый владелец продает «Рустави-2»

Скандально известная грузинская телекомпания «Рустави-2» будет продана из-за долгов более чем в $24 млн, заявил ее новый владелец предприниматель Кибар Халваши.

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«К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса. Поэтому хочу открыто сообщить, что готов к переговорам с любым заинтересованным лицом, кто купит «Рустави-2», — сказал он.

Бизнесмен отметил, что единственный, с кем он не стал бы обсуждать этот вопрос — «бывший неформальный владелец и управляющий ТВ Михаил Саакашвили». Известно, что Халваши поддерживает действующие власти, в связи с чем некоторые граждане Тбилиси устроили акции протеста в июле этого года, когда ЕСПЧ вынес решение, согласно которому предприниматель стал полноправным владельцем компании.

Продажа телеканала, по словам нынешнего обладателя СМИ, пройдет по правилам прозрачного конкурса, то есть «Рустави-2» достанется тому, кто больше заплатит.

«С учетом того, что компания находится перед острым финансовым кризисом, конкурс должен закончиться за неделю», — говорится в заявлении Халваши, опубликованном на сайте телеканала.

Халваши уверен, что в финансовом кризисе СМИ виноват его бывший гендиректор Ника Гварамия. По его мнению, Гварамия начал «банкротить» телекомпанию сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на нее. «Сегодня я могу с полной ответственностью сказать, что вещательная компания «Рустави-2» в результате заботы Ники Гварамии, которая длилась несколько лет, оказалась перед катастрофой», — считает владелец канала.

По его словам, общая задолженность составляет почти 70 млн лари (порядка $24 млн), из них 27 млн лари (более $9,2 млн) — долг перед государством.

«Рустави-2» задолжала практически всем, начиная от водораспределительной компании и заканчивая американской компанией, проводящей экзит-полы», — заявил Халваши.

Тем временем, супруга умершего учредителя «Рустави-2» и экс-посла Грузии в России Эроси Кицмаришвили заявила, что имеет права на телекомпанию, передает РИА «Новости». «Я, как правонаследница Эроси, имею все правовые и моральные права потребовать вернуть принадлежащие ему 30% телекомпании. Эта тяжба началась еще в 2009 году... Эроси спорил с Халваши в связи с долями телекомпании», — заявила Ия Кицмаришвили.

Между тем, несколькими днями ранее генпрокуратура Грузии обвинила Гварамию в умышленном нанесении финансового ущерба каналу в размере более 6 млн лари (бoлее $2 млн).

Уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Рустави-2» возбуждено по статье 220 УК Грузии. Это подразумевает, что Гварамия использовал свой руководящий пост против интересов компании «в целях извлечения выгoды или преимущества для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб», заявил прокурор Амиран Гулуашвили.

Расследование началось после того, как в конце июля адвокат экс-владелицы 9-процентной доли в телеканале Нино Нижарадзе обратился в прокуратуру, передает ТАСС. Он потребовал разобраться с финансовой деятельностью «Рустави-2». В то же время на расследовании настаивал и нынешний гендиректор телеканала Паата Салия, который ранее говорил, что финансовое положение телекомпании оказалось намного хуже, чем он ожидал.

Гварамия, по данным следствия, наносил ущерб телекомпании, с тех пор, как в январе 2015 года он заключил договор с компанией «Интермедиа плюс», владельцами и директором которой являются друзья бывшего гендиректора грузинского СМИ. По контракту «Рустави 2» уступал партнеру право на размещение рекламы на принадлежащих ему каналах. Таким образом, как утверждает прокуратура, Гварамия действовал против интересов «Рустави-2», из-за чего бюджет телеканала не досчитался более 6 млн лари.

11 августа состоялось судебное заседание, по итогам которого Гварамию отпустили под залог 40 тыс. лари (около $14 тыс.), хотя прокуратура требовала сумму вдвое больше, передает РИА «Новости».

Если экс-гендиректор не выплатит залог, то гособвинение может потребовать более строгой меры пресечения. Тем не менее, Гварамия не собирается оплачивать залог. «Моего ареста боятся... я сказал судье, чтобы не избирал залог, так как эти деньги я не заплачу», — заявил он, назвав обвинение абсурдным.

В начале июля «Рустави-2» приобрел скандальную популярность, которую ему принесла оскорбительная речь ведущего программы «P.S.» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина. Буквально сразу после слов приветствия грузинский журналист в течение примерно минуты оскорблял не только президента, но и его умерших отца и мать, используя при этом нецензурную лексику.

Инцидент вызвал осуждение не только со стороны российский властей, которые предлагали предать Габунию суду и ввести ограничительные меры в отношении Грузии, но и со стороны грузинского лидера Саломе Зурабишвили, которая уверена, что подобные выходки служат «либо началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту» и не идут на пользу стране.

Сам же Владимир Путин призвал заявил после инцидента, что не намерен ни вводить санкции — «из уважения к народу» Грузии, — ни наказывать Габунию за его поступок.