В больнице не живет: Горбачев-фонд о здоровье экс-президента СССР

Экс-глава СССР Михаил Горбачев регулярно бывает на работе, а его здоровье в норме. Об этом сообщает РИА «Новости«со ссылкой на руководителя пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко.

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Причиной для комментария насчет здоровья бывшего советского лидера стало высказывание главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в передаче «Гордон» на украинском телеканале. В эфире он заявил об «очень плохом» здоровье политика.

Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии. Он также сказал, что встречается время от времени с бывшим советским лидером, чтобы выпить пива — по рекомендации врача. Инициатором встреч, как рассказал журналист, является именно бывший советский лидер.

«С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо», — сказал Венедиктов.

Он уточнил, что экс-президенту СССР тяжело двигаться.

В фонде Горбачева очень удивились оценке состояния Горбачева, поступившей от человека, не имеющего никакого отношения к медицине. Представитель организации также подчеркнул, что 88-летний Горбачев регулярно посещает фонд и в пятницу, 9 августа, был там и встречался с сотрудниками.

«Подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают по меньшей мере удивление. Горбачев регулярно бывает в фонде, в частности был вчера, в пятницу, встречался с сотрудниками фонда, обсуждал текущие проблемы», — сказал представитель Горбачев-фонда.

Палажченко рассказал, что бывший советский лидер регулярно посещает фонд, встречается с людьми и даже сейчас пишет новую книгу.

Михаил Горбачев — советский и российский государственный, политический и общественный деятель. Он был пятым генеральным секретарем ЦК КПСС и единственным президентом СССР. Политик находился у власти с 1985 года и руководил Союзом вплоть до его распада в 1991 году.

В силу своего возраста Горбачев регулярно проходит медицинские обследование, однако слухи о критическом состоянии его здоровья продолжают появляться в СМИ.

Так, например, в апреле этого года сообщалось о госпитализации политика, поскольку он не пришел на Международный московский кинофестиваль, чтобы посмотреть картину «Встреча с Горбачевым». О госпитализации сообщил со-продюсер фильма.

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — цитировал ТАСС сопродюсера Андре Сингера. При этом фильм Вернера Херцога и Сингера закрывал 41-й Московский международный кинофестиваль. В кинокартине режиссер Херцог выступил в качестве интервьюера — он общался на различные темы с Михаилом Горбачевым.

Однако, как заверили в Горбачев-фонде, со здоровьем у бывшего руководителя СССР все было хорошо, а на мероприятие он и не собирался.

«Нормальное абсолютно у него состояние. Это продюсер фильма просто ошибся, он почему-то считал, что Михаил Сергеевич планировал быть на показе этого фильма», — объяснил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

В июне Горбачев все же был в больнице, о чем сам и рассказал, добавив, что все равно продолжает работу над своей книгой, которая вскоре будет напечатана.

«Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, проблемы со здоровьем у него уже давние, однако рано говорить о конце.

«Это затянувшееся, уже накопившееся... Но сказать, что я увидел «свет в конце тоннеля», еще рано. Еще не видно его», — заверил 88-летний политик.

Пресс-секретарь экс-главы СССР Владимир Поляков сообщил тогда телеканалу «360», что Горбачева не госпитализировали. По его словам, политик сам пришел в медучреждение.

«Возраст все-таки. Никаких криминальных катастроф», — сказал он.