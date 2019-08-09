«Больше такого делать не стоит»: в Крыму подняли флаг Украины

В крымском городе Судак неизвестные подняли флаг Украины, сообщил советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.

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«Сегодня [9 августа] утром, на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР [автономной республики] Крым в городе Судак местные патриоты Украины подняли украинский флаг в знак памяти четырех убитых солдат 6 августа 2019 года», — написал Ковалев своем фейсбуке и приложил видео, на котором развевался поднятый на возвышенности флаг.

Между тем крымский политолог Александр Форманчук считает, что данное действие было провокацией.

«Я расцениваю это как некий провокационный шаг. Не будем скрывать, что существует группа людей, которая по-прежнему не может смириться с возвращением Крыма в Россию», — сказал Форманчук ФАН.

При этом он отметил, что среди таких людей не только крымские татары, которые смотрят «по-особому» на становление полуострова российской территорией, но и «определенная часть украинских националистов, проживающих на территории Крыма».

В то же время политолог отметил эффективность работы российских спецслужб, которые смогут вычислить тех, кто поднял украинский флаг над территорией России.

«Тот, кто отважился на этот шаг, должен понимать, что ФСБ умеет работать. И вычислить того, кто это сделал, не составит особого труда. Эти люди рискуют своей свободой», — обратил внимание собеседник агентства.

По его словам, пусть это и не будет тюремное наказание, однако «акты реагирования, безусловно, будут», и они станут предупреждением о том, что «больше такого делать не стоит».

О том, что в Крыму все еще остаются люди, сочувствующие Украине, говорил также член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН.

«Сочувствующих [Украине] прилично — в пределах 10-15%. Я думаю, что это подавляющее большинство крымских татар», — считает сенатор.

При этом он выразил уверенность в том, что постепенно количество украинских приверженцев будет сокращаться. «Есть конкретные дела, которые были сделаны за эти 5 лет. И у жителей Крыма, у представителей всех национальностей, открываются глаза на происходящее», — заявил Цеков.

Украинский флаг, по словам представителя областной Херсонской администрации Богдана Ковалева, был поднят в память о погибших бойцах ВСУ. Об этой трагедии ранее заявил сам президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это произошло по вине бойцов самопровозглашенных республик, которые якобы проводили обстрелы из ручного противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

«Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру», — заявил Зеленский 6 августа, отметив, что это стремление «неизменное».

В то же время, по словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, снаряд, который якобы выпустили ополченцы, попал в окоп, где находились военнослужащие Украины. Всего, по данным Хомчака, за время с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, то есть с 21 июля, погибли шесть бойцов ВСУ, а также девять получили ранения.

В связи с гибелью военных глава государства обратился к лидерам России, Франции и Германии с предложением провести переговоры в «нормандском формате» как можно скорее.

Однако в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что ополченцы не причастны к гибели силовиков, те якобы сами допустили смертельные ошибки.

«Все потери вооруженных формирований Украины с начала перемирия можно смело считать небоевыми, так как эти люди либо подорвались на собственных минах из-за бездарности командиров, либо погибли в результате других неуставных ситуаций. То же самое можно сказать и о раненых», — сказали в оборонном ведомстве РИА «Новости».

Украинские власти уверены в обратном. В связи со смертью четырех бойцов 7 августа Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, а также собрал экстренное совещание. По словам главы Украины, в разговоре с российским коллегой он отметил, что обстрел «не приближает к миру», кроме того, он попросил «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства» украинских военных.

Как отметили в официальном заявлении Кремля, глава России, прежде всего, призвал украинскую сторону прекратить «приводящие к жертвам среди мирного населения» обстрелы населенных пунктов. Кроме того, Путин отметил важность соблюдения минских соглашений, в том числе, юридического закрепление особого статуса самопровозглашенных республик.