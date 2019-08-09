Вотум недоверия: правительство Италии на грани коллапса

В пятницу руководство правой итальянской партии «Лига», которая вместе с леворадикальным объединением «Пять звезд» составляет правящую коалицию, официально выдвинуло вотум недоверия премьер-министру страны Джузеппе Конте, что, как планируют депутаты, должно привести к досрочным парламентским выборам, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что парламент находится на каникулах и пока неясно, когда вопрос будет рассмотрен.

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В четверг лидер «Лиги» вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини обратился к премьер-министру Джузеппе Конте, заявив, что альянс «Лиги» и «Пяти звезд» не справился с задачей и должен вернуть избирателям «право выбора». Конте при этом полагает, что Сальвини должен «защитить» перед парламентом свое требование о досрочных выборах. Стоит отметить, что сам премьер выступает как нейтральная фигура и не связан ни с одной из коалиционных партий.

Желание Сальвини провести досрочные выборы связано с трениями с партнерами по коалиции — леворадикальной партией «Пять звезд». Как говорится в заявлении «Лиги», у обеих политических сил разные взгляды на проблемы инфраструктуры, налогообложения, правосудия, а также отношения с Евросоюзом.

Известно также, что партия «Пять звезд» не оценила идею лидера «Лиги» Сальвини перейти к плоской налоговой шкале в 15%. «Звезды» опасались, что это ударит по бедным слоям населения, которое составляет как раз большую часть избирателей леворадикалов.

Но камнем преткновения все же стала жесткая политика Сальвини в отношении миграции, которую он проводит как глава МВД. В январе правительство страны выселило более 500 человек из второго по величине центра беженцев в Италии — Кастельнуово-ди-Порта. Сальвини заявил, что центр стал убежищем для торговли наркотиками и преступности. Он пообещал, что высланные мигранты будут отправлены в другие «красивые места».

Кульминацией долгого конфликта стало решение «Лиги» поддержать проект строительства железной дороги для скоростного сообщения между Турином и Леоном. В партии заявили, что это улучшит транспортное сообщение между городами и создаст новые рабочие места.

Стоимость проекта составляет почти 9 миллиардов евро, и 40% средств должен оплатить ЕС, однако по оценкам «Пяти звезд» финансовых средств на этотот объект потребуется в три раза больше этой суммы. Они также заявляют, что он нанесет вред экологии Альп.

Cтроительство активно поддерживает лидер «Лиги» Сальвини, который не скрывает раздражения партнерами по коалиции.

«Италия больше не может жить с «нет», нам нужно «да»... Мы должны пойти на выборы», — заявил Сальвини.

Политик, как отмечает американский журнал the Atlantic, уже де-факто начал вести предвыборную кампанию: Сальвини увлекается диджейством, он то и дело появляется в популярных местах отдыха и крутит пластинки для отдыхающих итальянцев призывая их к поддержке «Лиги».

Досрочные выборы выгодны Сальвини, который пользуется популярностью у части населения благодаря своим громким заявлениям и политике в отношении мигрантов. На недавних выборах в парламент ЕС партия «Лига» показала первый результат, получив 34% голосов избирателей. Их партнеров по коалиции поддержали в два раза меньше людей.

Лидер «Пяти звезд» Луиджи де Майо при этом заявил, что также готов к новым выборам. По его словам, партия «не гонится за правительственными местами и никогда не гналась».

Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Борис Барабанов отмечает, что после победы на выборах в ЕС в рядах партии «Лига» все чаще начала звучать мысль о том, что необходимо поскорее выйти из коалиции с «Пятью звездами». Он напоминает, что нынешнее правительство всегда находилось под угрозой раскола, так как «формировалось с большим трудом».

Более выгодной для Сальвини была бы коалиция с правыми партиями, в том числе с представителями партии экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», а также другими правыми движениями.

«С точки зрения отстаивания интересов Италии перед ЕС это было бы более логичным», — говорит он.

По мнению обозревателя The Altantic Рейчел Донадио, «Лига» «скорее всего выиграет новые выборы или, по крайней мере, наберет достаточно голосов, чтобы сформировать ультраправую коалицию».

Как отмечает автор, «это откроет новую главу для евроскептического, русофильского, по-видимому крайне правого правительства, находящегося у власти в ЕС».

Сальвини поборется с «токсичным» образом

Барабанов полагает, что в случае новых выборов Сальвини придется нелегко, так как против него «начался открытый слив компромата».

«Его имидж будут дальше демонизировать превращая его в [главу французской партии «Национальное объединение»] Марин Ле Пен», — говорит эксперт.

Лидера правонационалистической партии Ле Пен противники неоднократно обвиняли в связях с Россией, в том числе финансовых. Она это отрицала.

Обвинения в адрес Сальвини в том, что его партия якобы получала финансирование от России, появились недавно в ряде итальянских газет. В них сообщалось, что представители партии «Лига», входящей в правящую коалицию в Италии, вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии майских выборов в Европарламент.

Сам Сальвини открестился от этих заявлений, сказав, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России». При этом вице-премьер не скрывает симпатий к Москве, президенту России Владимиру Путину, а также посещал Крым после того как он вновь вошел в состав РФ.

Политик пообещал, что будет налаживать отношения с Москвой и назвал Путина «великим президентом».

«И я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что они заплатили мне, как думают некоторые газеты», — заявил Сальвини.

В то же время, несмотря на заявления вице-премьера о России, о каких либо серьезных шагах пока сложно говорить. Италия лишена возможностей для маневра в главном вопросе — санкций против России, так как вынуждена следовать общей политике ЕС.

К тому же, по мнению заведующего сектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Сергея Уткина, излишнее педалирование российской темы может быть опасно для Сальвини.

«На него давят оппоненты, как раз указывая на связи с Россией, что может сделать эту тему «токсичной» для него — подобно тому, какой она стала для Трампа»., — считает эксперт.