Атамбаев арестован: суд отправил экс-президента за решетку

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа. Сейчас политик находится в следственном изоляторе Государственного комитета госбезопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката экс-президента Сергея Слесарева.

«Ему предъявлены предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева», — сообщил адвокат. Ранее Слесарев заявил, что Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции и «других данных пока нет».

Адвокат также подчеркнул, что при задержании его подзащитного были нарушены сразу несколько процессуальных норм — Атамбаеву не предъявили документов о взятии под стражу, а лишь вручили уведомление и сразу же закрыли за решеткой.

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Накануне, 8 августа, экс-президента Киргизии задержали сотрудники правоохранительных органов. По данным штаба Алмазбека Атамбаева, его вывезли с территории его резиденции в селе Кой-Тош Чуйской области.

При этом несколько сотен сторонников бывшего президента совершили попытку прорыва через милицейское оцепление к резиденции Атамбаева.

Чтобы задержать экс-лидера Киргизии, силовики были вынуждены трижды идти на штурм. В операции участвовали около 2 тыс. сотрудников милиции. В итоге вилла была взята с использованием светошумовых гранат.

Им оказывали сопротивление сторонники Атамбаева, использовавшие палки и булыжники. Экс-президент находился в резиденции в окружении своей охраны. Задержать Атамбаева удалось лишь спустя сутки после начала спецоперации.

Парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности еще в конце июня.

При этом в результате штурма пострадали 98 человек, заявили в киргизском министерстве здравоохранения. Один из них — спецназовец «Альфы» Усен Ниязбеков — скончался от полученных травм. 11 силовиков перевели в военный госпиталь, еще 13 пострадавших находятся в стационаре. 83 человека отправлены лечиться амбулаторно.

Сообщается также, что при штурме Атамбаев лично вместе со своими сподвижниками стрелял по приближающимся силовикам. Сам экс-президент эти сведения отрицает — по его словам, у его «ребят» не было даже рогатки.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в разговоре с НСН заявил, что Алмазбека Атамбаева «поедает» та же система, которую он укреплял и стабилизировал.

«И большинство граждан Кыргызстана прекрасно понимают, что здесь мы видим не какое-то серьезное противостояние человека, у которого есть глубокие идейные противоречия с действующей властью. Нет, это во многом, к сожалению, борьба амбиций. Это борьба амбиций прошлого президента, действующего президента, окружений прошлого президента и действующего. Люди все это понимают, поэтому я думаю, до серьезного внутриполитического конфликта дело не дойдет», – заявил эксперт.

Вечером четверга в Бишкеке начались акции протеста, на которых сторонники Атамбаева требовали отставки Жээнбекова. Милиция разогнала граждан, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Киргизию заявил о готовности России оказывать поддержку Киргизии. Глава правительства РФ встретился в Бишкеке с президентом республики Соорнбаем Жээнбековым.

«У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом», — заявил Медведев.

Кроме того, российский премьер передал Жээнбекову привет от президента России Владимира Путина, сообщает ФАН.

Киргизский лидер в свою очередь подчеркнул, что страны в последние годы ведут тесный политический диалог на высшем уровне. По словам президента, в Киргизии чувствуют поддержку.

«И вас в Кыргызстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Кыргызстану», — заявил Жээнбеков.